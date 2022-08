Zohorna si pochvaluje nabitý kádr Pardubic. Ale musí si to sednout, hlásí

„Vždycky jsem se těšil, až se jednou napevno vrátím do Pardubic. Navíc mě lákalo hrát v tak našlapaném týmu, takže jsem rád, že nabídka od pana Dědka (majitel Dynama) přišla,“ popisoval útočník Východočechů.

Třeba v případě Lukáše Radila, další klubové ikony, která v květnu oznámila návrat domů, musíte ve vzpomínkách na jeho poslední působení v Pardubicích zapátrat poměrně hluboko.

Ne však u Tomáše Zohorny. Ten totiž za Dynamo nastupoval v závěru sezony 2020/2021, v základní části nasbíral osm bodů v devíti utkáních (3+5), v play off včetně předkola potom sedm v osmi za 2+5.

„Tehdy to byl jen takový rychlý návrat. Tentokrát už jsme se s manželkou definitivně rozhodli, že se s prckem vrátíme domů. Užívám si to, jsem rád, že nemusím před sezonou celou rodinu nikam balit a můžu makat tady v Pardubicích,“ řekl Zohorna.

Za sebou má zatím jen pár tréninků na ledě, na rozdíl od některých spoluhráčů nevyužil dobrovolného ledu od minulého pondělí do středy a k týmu se připojil až na čtvrtečním prvním oficiálním rozbruslení.

„Už jsem se na tým a na nové kluky těšil,“ pověděl čtyřiatřicetiletý rodák z Chotěboře. Do většího hodnocení úvodních dávek v malé hale enteria areny se ale zatím nepouštěl.

Jasné ovšem je, že pardubická soupiska včetně Tomáše Zohorny patří k nejnabitějším v extralize. Ve výroční stoleté sezoně tak kluboví bossové nemohou mít jiná očekávání než ta nejvyšší.

„Nabitý kádr je jedna věc, ale musí si sednout spousta dalšího. Na tom budeme ve zbytku léta pracovat. Tým však bude silný a na nás bude jen to, abychom to prodali na ledě. Hlavně v play off, protože to je úplně něco jiného než základní část,“ uvědomoval si Zohorna.

Pod určitým tlakem bude Dynamo i ve směru od fanoušků. Zatímco při poslední Zohornově pardubické štaci mohla na zimáky chodit jen hrstka příznivců, tentokrát, pokud covid neurčí jinak, bude na Dynamo i kvůli hvězdným posilám chodit „plný barák“. A to pravděpodobně nejen v play off.

„Před dvěma lety bylo na tribunách jen pár lidí, takže to byla trochu nuda. Teď se fakt těším na narvanou arénu a super atmosféru,“ vzkázala posila Pardubic.

Dynamo navíc neposílilo jen svůj první tým. Do nově vzniklého „béčka“ do Chrudimi ohlásili návrat například obránce Marek Drtina či útočník Daniel Rákos, další parťáci, se kterými Zohorna prožil pod Zelenou bránou nejlepší extraligové roky.

„Že se kluci vrací, jsem se dozvěděl až po podpisu, ale je to super. Najednou je zpět parta, se kterou jsme vyhrávali tituly. Chrudim bude velkým přínosem pro mladé hráče, kteří nebudou muset dojíždět daleko. Už za mě to tam fungovalo a bylo to příjemné,“ chválil Zohorna.

Uvažuje i on o budoucím přesunu do rezervy a výchově nadějí? „Myslíte, že už jsem starý, jo?“ smál se. „Možná už mám věk, ale ambice jsou u mě pořád ty nejvyšší. Extraligové,“ ujistil.