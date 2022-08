Pohár? Hlavně, ať je na konci sezony říká pardubický útočník Matýs

Vedle nadupaných prvních dvou útočných formací pardubického Dynama bude v nadcházející sezoně radost sledovat i tu čtvrtou. Mladá letka složená z Ondřejů Matýse, Rohlíka a Filipa Koffera to ukázala hned na prahu zápasové letní přípravy, když parádními kombinacemi pomohla v neděli večer v Jižním Tyrolsku Pardubicím k triumfu na Dolomiten Cupu. Dynamo porazilo Eisbären Berlin 4:1 a výše uvedení nasbírali tři body.

„Dobře jsme bruslili, náš pohyb dělal Berlínu problémy. Přesně tohle bude naše práce i v sezoně, aby mladí kluci ve čtvrté pětce byli rychlí, důrazní a nepříjemní pro soupeře,“ tušil Matýs.

Právě on se osm a půl minuty před koncem zasloužil o vítězný gól na 2:1 poté, co proměnil samostatný únik. I když to nebylo úplně podle představ. „Puk mi sjel z hole, chtěl jsem si ho stáhnout do bekhendu, protože pak bych dával do prázdné brány, ale i takhle mám radost,“ netajil Matýs.

Další trefy zajistili Koffer, Matej Paulovič a Tomáš Zohorna. I jeho formace se jmenovcem Hykou a Lukášem Radilem byla na turnaji hodně vidět, neděle však patřila hlavně „mlaďákům“, zatímco úvodní duel turnaje s Augsburgem (2:0) jim příliš nevyšel.

„Nevím proč. Zkrátka nám to tentokrát sedlo víc. Jeden podporujeme druhého, celý tým se hecuje. Přesně tak to má být,“ těšilo Matýse.

Ten zaujal už v loňské sezoně, když v šestnácti zápasech za pardubické Dynamo nasbíral osm bodů za dva góly a šest asistencí. V té příští může nejen on zazářit ještě víc, a to i díky vysoké konkurenci, která v Dynamu je. Góly by měli obstarávat především Hyka a spol., na mladých hráčích pak nebude ležet taková tíha a na ledě si víc dovolí.

„Všechny nás to určitě posune. Můžu se učit od zkušených borců, kteří roky hráli KHL, což je pro mě ohromná zkušenost,“ pochvaloval si Matýs.

Dolomiten Cup Pardubice ovládly jako první český tým v jeho šestnáctileté historii. „Poděkovali jsme fanouškům, zazpívali si v šatně, ale velké oslavy se nekonaly. Pohár budeme chtít zvednout nad hlavu hlavně na konci sezony,“ přál si Matýs.