Pardubice čeká turnaj v Itálii. Zahraniční soupeři nás prověří, věří Zadina

„V létě chceme hrát co nejtěžší utkání, protože ta nás logicky prověří nejvíc. Čekají nás dobří soupeři, takže by hned od začátku mělo jít o kvalitní zápasy. Snad to splní účel,“ přeje si asistent pardubického trenéra Marek Zadina.

Hlavní kouč Radim Rulík s týmem včera ráno do Itálie neodjel, neboť je aktuálně s českou dvacítkou na restartovaném juniorském šampionátu v Kanadě. Zadina tak k ruce bude mít pouze dalšího asistenta Richarda Krále.

Oba se budou snažit hledat nejideálnější sestavu, do Jižního Tyrolska zamířil takřka kompletní kádr. Chybí pouze obránce Jan Kolář, který je po operaci kolene a připravuje se individuálně.

„Ještě to není úplně ono,“ hlásil včera dopoledne po odchodu z ledové plochy, kde se „klouzal“ vedle dvou hráčů NHL Filipa Zadiny a Tomáše Noska, kteří se na novou sezonu za mořem chystají taktéž v Pardubicích.

Ale zpátky do Itálie. „Vezeme všechny hráče, protože potřebujeme, aby se co nejdříve sehráli a ještě trochu lépe poznali. Musí se vytvořit dobrá parta,“ řekl Zadina.

Sestava pro dnešní duel je podle něj určena. Dojde na oprášení staré spolupráce Lukáš Radil – Robert Kousal? Kam s expresem Tomášem Hykou? A co uzdravený Adam Musil?

„Pro první zápas je sestava jasná, ve druhém se uvidí, jak bude všechno fungovat proti Augsburgu. Jsme připraveni s tím zahýbat, protože do sezony musíme najít co nejlepší složení,“ měl jasno Zadina.