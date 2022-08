Boleslav přijede hrát ve vysokém tempu. Bude to dobrá prověrka, říká kouč Zadina

Ten sice teprve včera ve večerních hodinách přistál s českou dvacítkou v Praze po nedávno skončeném mistrovství světa juniorů, velmi pravděpodobně se však objeví na úterním domácím přáteláku Pardubic proti Mladé Boleslavi, poslednímu Rulíkovu zaměstnavateli.

„Národní tým v pondělí večer přistál v Praze. Radim možná už v Pardubicích na zápase s Boleslaví bude, Tomáš Urban s Danielem Herčíkem se však připojí až v průběhu týdne. Ti ještě budou potřebovat nějaký čas na aklimatizaci,“ říká asistent trenéra Marek Zadina.

Stejně jako na turnaji v Itálii má dnes proti Bruslařům v plánu testovat nově vznikající vazby v pardubické sestavě. Mimo ni stále zůstává marod Jan Kolář, do plného tréninku se však již zapojil útočník Adam Musil, který tak poprvé na klubové úrovni může naskočit v jedné lajně s bratrem Davidem.

„Adam už trénoval celý minulý týden, takže je do utkání připravený, Honza Kolář zatím ne,“ přisvědčil Zadina.

Dynamo na Letních hokejových hrách 1. zápas - 23. srpna

Pardubice – Ml. Boleslav 18.00 2. zápas - 25. srpna

Liberec – Pardubice 18.00 3. zápas - 30. srpna Pardubice – Liberec 18.00 4. zápas - 1. září

Ml. Boleslav – Pardubice 17.00

O definitivní podobě úterní sestavy ještě jasno nemá. „Všechno budeme teprve řešit, chceme hlavně do naší hry zapracovat další věci, které jsme v poslední době praktikovali v tréninku, a zase trochu posunout souhru jednotlivých formací. Rádi bychom navázali na Dolomiten Cup (Dynamo jej ovládlo po výhrách nad Augsburgem 2:0 a Eisbärenem Berlín 4:1), Boleslav přijede do Pardubic hrát ve vysokém tempu, takže to určitě bude další dobrá prověrka,“ řekl Zadina.

První utkání turnaje

Zápas proti „Rulíkově“ Boleslavi bude pro Dynamo prvním na dalším ročníku Letních hokejových her, které samo pořádá. Vedle Středočechů Pardubice ve formátu doma – venku vyzvou také Liberec. Vstupenky na domácí utkání Dynama stojí 150 korun na stání a 250 korun na sezení na východní tribuně.

„Snad fanoušci zase dorazí ve větším počtu. V Itálii byla divácká kulisa skvělá, teď budeme moci potěšit více lidí, kteří neměli možnost se na turnaj dostat,“ uvažoval útočník Dynama Patrik Poulíček.