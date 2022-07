Už jsem stoprocentní, hlásí z přípravy pardubický útočník Adam Musil

Musil totiž už nezasáhl ani do jednoho ze tří zbývajících utkání série, před domácími odvetami spoluhráči na tréninku roztahovali transparent „Ádo, jsme s tebou.“

Fotka mířila jako podpora do nemocnice, kde právě Musil ležel. Diagnóza zněla poměrně hrozivě: natržená slezina. Ta mohla pro mladšího z bratrů (starší David taktéž bude nově nastupovat za Dynamo) znamenat klidně konec hokejové kariéry, a to by možná bylo to nejmenší.

Mírnější prognózy hovořily o tom, že Musil vynechá minimálně začátek nového extraligového ročníku, který pardubické Dynamo odstartuje 16. září na ledě Kladna.

Všechno je ale nakonec úplně jinak. „Už jsem stoprocentní! Třetí týden makám naplno,“ vyhlásil Musil s úsměvem v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Na přelomu června a července se tak již po dlouhých měsících zapojil do společných tréninků v enteria areně a přilehlém okolí.

„Pauza byla hodně dlouhá, ale člověk se s tím musí umět vyrovnat. Zvládl jsem to a jsem moc rád, že se můžu začít chystat na novou sezonu,“ těšilo pětadvacetiletého centra.

Zatímco ostatní spoluhráči vyrazili hned po neslavném konci sezony na dovolenou, Musila čekali lékaři a nucené nicnedělání.

„Na dovolené jsem nikde nebyl, protože doktoři mi to moc nedoporučovali. Odpočíval jsem doma a jezdil jen po Česku, navštívil jsem rodiče a kamarády. Bylo to pohodové, postupem času jsem pak začal stupňovat tréninkové tempo,“ popisoval těžké měsíce Musil.

S tréninkem začínal hodně opatrně v Liberci, kde vyjma té skončené působil poslední dvě sezony. „Chystal jsem se individuálně, ale příliš mnoho příležitostí nebylo, protože klid musel být delší, než jsem čekal,“ přemítal Musil.

Teď už se však pro něj žádné úlevy nechystají. Dynamo pod vedením nového trenéra Radima Rulíka a kondičního kouče Petra Mocka zakončilo první blok letní přípravy a po další dovolené začne ostrá část.

„Půjdeme na led, ale ještě předtím na testy, které budou velmi náročné. Kdo v nich neuspěje, tak bude mít trochu problém,“ vyzýval Rulík svěřence, aby poctivě trénovali i během volna.

Minimálně jeden hráč se na to ale těší. „Jsem rád, že jsem zpátky v té hokejové atmosféře. Že můžu poznat nové spoluhráče a hlavně se potkávat s těmi stávajícími z minulé sezony. V Pardubicích máme velmi kvalitní tréninky, které dávají hlavu a patu. Jsem rád, že se to zase rozjelo,“ pochvaloval si Musil.