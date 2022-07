Rákos se vrací do Pardubic posílit béčko. Doufá i v první tým

„Byl to asi nejdůležitější gól, který jsem kdy vstřelil. Atmosféra v hale byla neuvěřitelná, nejhezčí zážitek, jaký jsem po gólu zažil,“ vzpomínal pro web Dynama Rákos, který na konci zmiňované sezony 2011/2012 zvedl nad hlavu pohár pro mistra extraligy.

Hráč, jehož hlavním úkolem se během mistrovského play off i pro následující roky stalo otravování klíčových postav soupeře, pak z Pardubic na dlouhých deset sezon zmizel, nastupoval za Třinec, Hradec a Brno.

Teď se ale kruh uzavírá. Rákos se po dekádě vrací do nově vzniklého rezervního týmu Dynama jako mentor pro nastupující generaci.

„Nečekaně jsem skončil v Brně a řešil, kde budu hrát. Ozval se mi Tomáš Rolinek (sportovní manažer Dynama B) a po krátkém rozmýšlení jsem se rozhodl, že bude nejlepší se vrátit domů a zase hrát za Pardubice,“ popsal Rákos.

Před dvěma měsíci oslavil pětatřicetiny, primárně počítá se zmíněnou pozicí v Chrudimi. Nezastírá ovšem, že by rád nakoukl i do hlavního týmu Pardubic, kam se před sezonou vrátili Rákosovi staří známí Lukáš Radil a nedávno i Tomáš Zohorna.

„Už mám nějaký věk a těším se, že budu v kabině s mladými kluky, že mě něčím obohatí. Trochu ale doufám, že jsem ještě neřekl poslední slovo a třeba bych mohl nastoupit za áčko. Bylo by super si zase zahrát s Ráďou a Zohym, že by se oprášila ta naše stará garda. Bude záležet na mých výkonech, ale je to lákavé,“ nezastíral Rákos.

Vedle titulu v roce 2012 jej s Pardubicemi oslavil také dvě sezony předtím po tehdejší spanilé jízdě. S Dominikem Haškem v zádech Východočeši prohráli pouze úvodní čtvrtfinále s Třincem a pak následovalo dvanáct výher v řadě. Dodnes se to jinému týmu nepodařilo.

„To byly super roky. Měli jsme bezva partu a všechno si vždycky sedlo, jak mělo,“ pochvaloval si Rákos.