Pardubice mají náhradu za Sedláka, po roce se opět vrací Tomáš Zohorna

Čtyřiatřicetiletý útočník odehrál uplynulou sezonu v SHL v dresu Oskarshamnu po boku jednoho ze dvou bratrů Hynka Zohorny, jenž má ve Švédsku ještě na tři roky smlouvu. Nejstarší z trojice Tomáš už nepodepsal, chtěl domů.

Dlouho se spekulovalo o přesunu do brněnské Komety, ten podle deníku Sport ztroskotal na platových požadavcích hráče, chvíli byl ve hře i rival z Hradce Králové. Nakonec ale berou opět Pardubice. Zohorna se jim upsal do roku 2025.

„Říkal jsem to už předloni, že pokud se budu vracet do extraligy, tak první s kým budu chtít jednat, budou Pardubice. Nabídky z jiných týmů přišly, všichni však věděli, že když začnu jednat v Česku, Pardubice budou číslo jedna. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ netajil Zohorna.

Za Pardubice nastupoval naposledy v roce 2021 po předčasném konci v ruském Chabarovsku. V závěru extraligové základní části nasbíral v dresu Dynama v devíti zápasech 8 bodů za 3+5, jen o bod méně pak získal v osmi zápasech play off (2+5).

Většinu z nich však v předkole Karlovým Varům, v následném čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi, se kterou Pardubice vypadly 0:4 na zápasy, měl Zohorna jen jednu asistenci. Pak odmítl nabídku na pokračování spolupráce a využil ještě jedné možnosti zahrát si s bráchou.

Teď je situace jiná. Dynamo nabušilo kádr na extraligové poměry téměř hvězdnými hráči a po odchodu Lukáše Sedláka a Matěje Blümela do NHL mu scházel jeden prvotřídní centr. Zohorna je osvědčené zboží, odchovanec, Pardubice mu navíc na sklonku kariéry mohou nabídnout velmi slušnou šanci na zisk třetího mistrovského titulu. Peníze jsou, takže nebylo co řešit.

„Už při mém posledním působení v Pardubicích zde byla velká očekávání. Teď se kádr hodně změnil a měl by být ještě kvalitnější. Bude pro mě čest a zajímavá výzva hrát za tým, který by měl patřit mezi nejlepší v lize,“ těšil se Zohorna.

Vedle vysokých extraligových cílů jej do Dynama zlákal ještě jeden faktor. Nově vznikající B tým Pardubic, který bude v nedaleké Chrudimi hrát první ligu. Vedle mladých hráčů by zde měli působit také ostřílení bardi Jan Zdráhal či nedávno podepsaný bek Marek Drtina, ve hře je i návrat dalšího odchovance do útoku Daniela Rákose. Zohorna tak může na všech frontách potkávat známé parťáky.

„Do B týmu jdou kluci, se kterými jsem dřív hrál, takže i na to se těším. Z části se vrací stará parta, se kterou jsme dřív byli schopni každý rok vyhrávat titul. Získali jsme ho v roce 2010, pak jsme byli třetí a další rok se slavil opět titul. Poté přišlo špatné období, ale vypadá to, že už jde všechno zase dobrým směrem,“ pochvaloval si Zohorna.

Původně avizovaných sedm posil pro Pardubice tak znovu platí. Vedle Zohorny smlouvy s Dynamem podepsali ještě obránci David Musil, Peter Čerešňák a Tomáš Dvořák, útočníci Lukáš Radil s Tomášem Hykou a brankář Roman Will.