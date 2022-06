Ego by v kabině nemělo být problém, říká pardubická posila Radil

V červnu 2015 po velmi povedené sezoně v Pardubicích (v 61 zápasech včetně play off získal 45 bodů za 13+32) Lukáš Radil zamířil do moskevského Spartaku, během následujících sedmi let pak nakoukl i do NHL v dresu San Jose Sharks. Teď jej však přivolal domov. Dynamo bude v příští sezoně slavit stoleté výročí, chce titul a Radil by měl být jednou z hlavních postav zamýšleného úspěchu.

„Je to skvělé. Těšil jsem se, až bude možnost se vrátit zpátky do Pardubic. Mám velká očekávání,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jaká?

Doufám, že to nepřeruší covid, nebo něco, ale hodně se těším na fanoušky. Zase bude chodit plná hala a atmosféra tu vždycky byla skvělá. Pak celkově na celý tým, sestava je nabušená, takže by to mělo být dobré. Budeme bojovat o úspěch.

Z Pardubic jste odcházel jako mladý kluk, teď se vracíte jako lídr.

V téhle roli jsem byl už v zahraničí, očekávalo se ode mě, že budu hrát v prvních lajnách a že budu dělat body, takže v tomhle se pro mě nic nemění. Ale kádr je nabitý, i v Pardubicích budu muset dokazovat, že na ty první pětky mám. Asi se však shodneme na tom, že v Dynamu je už nějaký ten rok nejdůležitější týmový úspěch, takže nepůjde o individuální rekordy.

Co říkáte na to, jaký tým se tady povedlo postavit?

Je to úžasné. Když jsem si volal s Dušanem Salfickým (sportovní ředitel klubu) a poprvé mi říkal o místních plánech, tak jsem tomu vůbec nechtěl věřit. Říkal jsem si, že na mě chce jenom tlačit, aby mě dostal zpátky do Pardubic. Ale nakonec se vážně všechno povedlo a je to skvělé. Kluci z Čeljabinsku (Tomáš Hyka a Roman Will) jsou neuvěřitelní, patří k nejlepším českým hokejistům vůbec. Nechci ale snižovat ani ostatní. Pardubice měly kvalitní kádr už minulý rok.

Může to ale také působit jako moc kohoutů na jednom smetišti. Jaký je recept na dobrou partu?

Všechny kluky znám a musím říct, že jsou rozumní. Každý zná svoji roli a moc dobře ví, že žádné egoistické přetahování nikam nevede. Vždycky je lepší spolupracovat, takže si myslím, že nebudeme mít absolutně žádný problém.

Zažil jste už někdy kabinu, která nefungovala?

Musel bych hodně přemýšlet, z hlavy mě nic nenapadá. Vždycky je to i o trenérech, jakým způsobem to vedou, ale o žádné totální anarchii nic nevím.

Radim Rulík by měl být pro Pardubice dobrou volbou.

Nikdy jsem pod ním nehrál, ale znám ho z extraligy a zhruba vím, jakým stylem pracuje. Jsem na to zvědavý.

Útočník Lukáš Radil dotírá na gólmana Finska Harriho Säteriho.

Majitel Dynama Petr Dědek od začátku deklaroval, že okamžitě svolává odchovance. Jak dlouho jste musel jeho vábení odolávat?

První kontakt proběhl už když jsem se vracel z Ameriky, což jsou nějaké tři roky zpátky. Pak se to opakovalo po každé další sezoně a někdy i během ní. Já jsem ale říkal, že se pořád cítím na to hrát ještě nějaký čas v zahraničí a plnit si další cíle. Teď ale přišla vhodná chvíle pro návrat, nahrála tomu i situace ve světě. Do Dynama je to asi nejlepší cesta.

Máte tedy v zahraničí splněno a přicházíte dohrát domů?

Nevím, jestli jsem venku všechno splnil, ale když se vrátím o sedm let nazpátek, tak bych nikdy nečekal, že tam budu hrát tak dlouho. A už vůbec ne v Americe v NHL.

Na jakou štaci budete vzpomínat nejlépe?

Asi si nemůžu vybrat. Každá byla skvělá. Teď už to bude možná znít trochu blbě, ale v ruském Spartaku jsem si užil parádní hokej. Pomohlo mi to získat sebevědomí a San Jose? To bylo za odměnu. Podstatnou roli tam sehrálo štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Na to nikdy nezapomenu, Kalifornie byla vynikající. A stejně tak Riga, parádní místo na žití. S manželkou se nám tam moc líbilo a chtěli jsme v ní ještě rok zůstat. Organizace sice působila menším dojmem a možná nebojovala o nejvyšší příčky, ale bylo to domácké a přístup všech byl jedním z nejlepších, jaký jsem zažil.

Co vám ještě zahraničí dalo?

Jak už jsem říkal, tak hlavně sebedůvěru, protože jsem se tam dokázal prosadit. Byla to obrovská zkušenost i po životní stránce, vyzkoušel jsem si různé kultury, což člověku vždycky nabídne rozhled. Nejsou to jen hokejové věci.

Posily Dynama z ruského Čeljabinsku měly problém s ukončením smlouvy, co vy v lotyšské Rize?

Riga se k válce postavila čelem. Okamžitě se distancovala od všeho, co se týkalo KHL. Na konci února ukončila svou činnost v soutěži a tím pádem i naše smlouvy. V podstatě s tím žádný problém nebyl.

Kdy se připojíte k pardubickému týmu?

Přesné datum ještě nemám, zatím se připravuji sám a až řeknou, tak přijedu. (usmívá se)