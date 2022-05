Pardubice zbrojí na titul: čtyři posily z KHL a obránci od konkurence

Hokejové Pardubice představily hned sedm akvizic pro příští extraligový ročník, do něhož půjdou s nejvyššími ambicemi. Východočechy posílí brankář Roman Will, obránci Peter Čerešňák, Tomáš Dvořák a David Musil a útočníci Tomáš Hyka, Lukáš Radil a Lukáš Sedlák. „Čeká nás sezona oslav 100 let pardubického hokeje. Cílem Dynama je medaile, fanoušci se mají na co těšit,“ uvedl na klubovém webu majitel Petr Dědek.