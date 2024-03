Předměty na ledě, politý Pešán. Sparta hrozí divákům zákazem vstupu na stadion

K incidentu došlo ve druhé třetiny sobotního duelu. Jen pár okamžiků poté, co Oscar Flynn u mantinelu atakoval domácího obránce Michala Moravčíka.

Ošklivě vypadající souboj vyvolal emoce na ledě i na tribunách, jeden ze sparťanských fanoušků došel až k liberecké střídačce a naštvaně pokřikoval na členy realizačního týmu.

„Chtěl jsem, aby Oscar ukázal respekt před celou halou a omluvil se. To mi rozhodčí doporučovali, ještě než jsem dostal kelímkem do hlavy, že to není vhodné,“ poznamenal hostující kouč Filip Pešán.

Pražané se ve spolupráci s O2 arenou, v níž pro podobné případy funguje speciální digitální vybavení schopné dohledat jednání diváků v ochozech, celou situací zabývali a chování dotyčných rázně odsoudili.

„Bezpečnost na stadionu je jednou z našich základních hodnot. Týká se všech v areně. Fanoušků, hráčů i našeho soupeře. Náš klub se rozhodl, že toto nevhodné chování ve své hale nebude tolerovat a bude jej důsledně trestat,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

„Chápu, že emoce k hokeji patří, ale házení věcí na led by se prostě stávat nemělo. Tohle v naší hale nechceme. Jsou lepší způsoby, jak dát nespokojenost najevo, například pískotem a hlasitým povzbuzováním. To mužstvu pomůže mnohem více, než zbytečné přerušení a ztráta tempa,“ dodal kapitán Michal Řepík.

Není to poprvé, co se Sparta něčím takovým v play off zabývá. Před dvěma lety musela řešit nevhodné chování jednoho z fanoušků, který během třetího finále proti Třinci vhodil na střídačku soupeře minci a zranil obránce Milana Douderu.

Výtržník, po němž bylo vyhlášeno pátrání, se krátce poté sám přihlásil na policii. Klub musel zaplatit pokutu ve výší 120 tisíc korun, disciplinární komise zároveň Pražanům podmínečně uzavřela dva sektory na jedno soutěžní utkání.