Nejsilnější za poslední roky. Sparta může uspět, ale těžké chvíle teprve přijdou

Kabina nejprve nadšeně tleskala, pak tiše poslouchala proslovy Jan Buchteleho a Miroslava Formana. Právě on přidal na nástěnku s podobiznou Masarykova poháru čtvrtý puk značící další výhru. Osm políček zůstává prázdných, sparťané by je rádi zaplnili všechny. Zatím si počínají velice přesvědčivě, účast v semifinále play off hokejové extraligy si zajistili jako první.