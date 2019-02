Do kasy přispěju rád, smál se po hattricku vítkovický pokladník Szturc

„Už mi tu Zdenda (Janiurek, klubový mluvčí) hlásil, že pan Robert Záruba v televizi říkal, že jde o můj první hattrick ze hry, ale pro mě je druhý. Nepočítá se, jestli ten první byl z rozhodujícího nájezdu,“ usmíval se vítkovický útočník po triumfu 9:1 nad Chomutovem.

Každou branku jste dal jinak. Jak jste své gólové zápisy viděl vy?

Po super buly Vyply (Jan Výtisk) vystřelil a trefilo mi to hokejku. To byl první gól. Pravidlo je, že po gólu se střídá, ale trenér nás tam nechal a já jsem dostal puk ze situace jeden na jednoho. Chtěl jsem pálit, odrazilo se mi to znovu na hůl, tak jsem do toho plácl. Ani jsem nevěděl, kde je gólman. To byl druhý gól. Potom se mi to odrazilo do samostatného úniku (gól padl v oslabení – pozn. red.), který jsem proměnil. To je super, ale k tomu potřebujete mít štěstí.

Myslel jste na hattrick, když jste měl dva góly po třech minutách hry?

Určitě jsem na to myslel, od prvního střídání, kluci mi to připomínali. Potěšilo mě to.

I čepice, které přistály na ledě, přestože jich nebylo moc?

Jo, jo, potěšilo to. Pan Janda (časoměřič) mi donesl i puk. Ale abych pravdu řekl, nemám doma vystavený ani puk, kterým jsem dal první nebo stý gól. Moc na to nejsem.

Měl jste šanci i na čtvrtý gól, ale volil jste přihrávku na Michala Poletína. Mrzí vás to teď?

To je přesně ono, no. Měl bych to střílet, byla to pi...vina, pardon, byla to blbost, protože bek tam byl sám před brankou a čekal na to. Nemělo to šanci na úspěch. Ale já prostě jsem takový – máte tři góly, vidíte tam kamaráda spoluhráče, tak chcete, ať se zvedne. Každému gól pomůže. Vyřešil jsem to blbě.

Na trestné střílení ve 3. třetině jste jít nechtěl?

Vybízeli mě kluci, co přicházeli na střídačku, ale trenér to neurčoval. A ani by se to nehodilo za toho stavu, který byl, abych šel místo hráče, který si nájezd vybojoval. Ani bych nešel.

A jakou taxu si za hattrick jako týmový pokladník vyměříte?

Správný účetní si to pohlídá... (směje se) Ale ne, rád dám do kasy. Tohle se nedělá, abych s tím nějak úřadoval.