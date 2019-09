První dva góly jsem dal Haškovi, vzpomíná padesátník Horák

V úterý oslavil bývalý forvard padesátiny a ve středu mu tleskalo přes pět tisíc diváků při předávání dresu s číslovkou 50 a jménem Horák.

„Zrovna jsme se o tom bavili, že své první dva góly kariéry v nejvyšší soutěži jsem dal Dominiku Haškovi, Pardubice jsme tenkrát porazili 6:2. Na ty vzpomínám asi nejvíce,“ vyprávěl svého času nejmladší kapitán Motoru v jeho historii.

K hokeji pětiletého Romana přivedl jeho táta, který s ním přišel na budějovický zimní stadion na jeden z tréninků. Talentovaný mladík pak debutoval v tehdejší nejvyšší soutěži 2. prosince 1986 proti Brnu, a to ve formaci s Ondrejcem a Pauknerem.

Budějovičtí hokejoví fanoušci si však jméno Horák okamžitě spojí s jinou formací. S obávanou lajnou Rob - Horák - Pýcha. Zajímavé je, že všichni tři hráči mají syny, kteří také později oblékli dres Motoru. Ale ani tito šikovní bývalí hokejisté k mistrovskému titulu Budějovice nedovedli.

„Byli jsme třetí. Mrzí mě ty tři sezony, ve kterých jsme vyhráli základní část, a pak nám nevyšlo play off. Měli jsme tu skvělou partu, chytal nám Roman Turek a podobně. Na to také hrozně rád vzpomínám. Potom jsem odešel do Sparty, kde mi kariéra dobře pokračovala,“ přidal bývalý centr, který však musel ze zdravotních důvodů skončit s profesionálním hokejem dřív, než by asi sám chtěl. A to ve 33 letech.

„Dneska v tomhle věku kluci normálně hrají, i když já jsem pak ještě nastupoval v nižší soutěži,“ dodal Roman Horák ke svému tříletému působení ve Strakonicích.

Ve Finsku Horák stihl odehrát 34 zápasů, v Německu pak celkem 46. „Třeba do NHL jsem se nikdy asi ani podívat nemohl. Já tehdy hrál technický hokej a v zámoří se to více řezalo, tehdy tam takoví hráči moc nechodili,“ vysvětlil.

Ještě předtím, než Horák ve středu dostal dres s padesátkou, vzpomínal mezi šatnami na svá nejlepší hokejová léta například s Lubošem Robem či současným generálním manažerem Stanislavem Bednaříkem.

„Většina kluků z vedení Motoru jsou moji kamarádi. A když jsem končil tady v Budějovicích, tak se mnou hráli na křídlech třeba Štěpán Hřebejk a Jirka Šimánek. Hlavně byli rychlí, já už jsem tolik nebruslil,“ smál se Roman Horák.

V současnosti na zápasy Motoru moc nechodí. „Ale jsem moc rád, že si na mě vzpomněli. Bylo to hezké,“ líčil. Spíš sleduje, jak si vede jeho syn Roman Horák mladší. Český reprezentační útočník nyní nastupuje za švédský Växjö Lakers.

„O hokeji se spolu bavíme často. Občas mu sice řeknu, vystřel to gólmanovi tam a tam, ale za nás měli brankáři méně výstroje a my jsme tak měli více místa. Hokej je také dneska mnohem rychlejší, i když si myslím, že třeba přesilovky se srovnávat dají,“ zmínil bývalý hokejista, který nyní pracuje jako nákupčí ve strojírenské firmě v Homolích u Českých Budějovic.