Litvínovský Svoboda: Jako McDavid? Je jinde, ale trochu se to podobalo

„Vedeme o dva góly a nakonec prohrajeme po nájezdech. Měli jsme vstřelit v první polovině zápasu tři čtyři góly, vést 4:0 a pak bychom to už uhráli. Bohužel, musíme se z toho poučit do dalšího zápasu,“ nakázal Svoboda, jenž se předvedl ve 38. minutě, kdy prošel vítkovickou obranou a udělal i kličku brankáři Aleši Stezkovi.

„Dvě střídání předtím jsem měl podobnou šanci, také jsem jel z pravé strany a střílel jsem bekhendem vedle brány. Na střídačce jsem si uvědomil, že jsem se tam mohl natlačit. Najednou se mi naskytla stejná šance. Jsem rád, že jsem dal gól, ale bylo by lepší, kdybychom vyhráli,“ smutnil.

Odchovanec Litoměřic nastupuje s číslem 97, stejně jako jeden z nejlepších hokejistů současnosti Connor McDavid. A za podobnou akci by se nemusela stydět ani hvězda Edmontonu. „To číslo mám proto, že mi ho přidělili první rok v Ústí, a mně se s ním dařilo, tak jsem si ho letos vzal. A že ten gól byl jako od McDavida? Ten je asi trošku někde jinde, ale aspoň trochu se to tomu podobalo,“ usmál se Svoboda.

Jinak mu ale moc do smíchu nebylo, Litvínov znovu srazil výpadek v zápase, který se zdál takřka rozhodnutý. Podobné zkraty Vervu provázejí po většinu letošní sezony.

„Vrátili jsme to do starých kolejí a vůbec nevím proč. Minulý zápas proti Budějovicím to taky nebyl optimální výkon, ale dotáhli jsme ho do vítězného konce, jinak to ale už bylo lepší. Musíme se všichni zamyslet a hrát tak, abychom odvedli to nejlepší pro tým. Měli jsme to ve svých rukách, vedeme 2:0, tohle prostě musíme zvládat,“ zavelel člen čtvrté formace Vervy.

O nápravu se Litvínov pokusí už v úterý na ledě Hradce Králové.