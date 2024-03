Vstříc mistrovské výzvě. Tohle už není Ftip, Budějovice si věří

Oceláři znamenají extrémně silného soupeře. V play off se jejich síla násobí. Taková dominance je ve vyrovnané extralize opravdu úctyhodná. Třinečtí brali poslední čtyři mistrovské tituly. Zvládli třináct vítězných sérií za sebou. Naposledy je přemohla brněnská Kometa, bylo to ve finále v roce 2018. „Třinec je jasný favorit,“ myslí si budějovický kouč Ladislav Čihák.

Tlak bude na třetím celku po základní části, ale na postup myslí i Jihočeši. „Měli bychom předvést nadstandardní výkony a snažit se je vyvést z jejich nastavení. Jejich tým je dlouho spolu a ví, jak se v play off chovat. V tom se jim musíme vyrovnat,“ ví Čihák.

Strach ze soupeře však kouč Motoru odmítá. „Pokud má někdo strach, neměl by hrát profesionálně hokej. Každý se dá porazit. Jejich nadvláda snad jednou skončí a uděláme všechno pro to, abychom ji uťali my,“ zdůrazňuje.

Trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák hovoří s Brantem Harrisem, vpravo stojí Jáchym Kondelík.

Důležitý bude už samotný úvod. V neděli od 15 a v pondělí od 17 hodin se bude hrát v Třinci, ve čtvrtek a pátek se série na čtyři vítězné zápasy přestěhuje na jih Čech. „Začínáme venku a bude to o nás, jak k tomu přistoupíme. Soupeř má dobré přesilovky, na to si musíme dát pozor a je třeba se vyvarovat zbytečných faulů,“ tuší trenér Motoru.

Výhodou jeho celku bude, že zůstal rozehraný, ale zároveň po hladkém postupu přes Karlovy Vary využil i téměř týden času na odpočinek a trénink.

„Jsme rádi, že série skončila v nejkratším možném čase. Navíc začínáme čtvrtfinále v neděli, a ne v pátek. I to je znát. Odehráli jsme tři zápasy, Třinec mohl víc odpočívat a trénovat, ale byli jsme v herním rytmu, což je výhoda,“ odhaduje.

Až na výpadek v závěru druhého zápasu Motor přešel přes Karlovy Vary hladce a zaslouženě prošel dál. Zářili hlavně lídři Milan Gulaš, Jáchym Kondelík, Brant Harris či Lukáš Pech. „Celý tým včetně gólmana šlapal výborně. Měli jsme tři pětiminutová oslabení. Velký dík patří klukům, kteří to ubránili. Speciální týmy odvedly perfektní výkon,“ hodnotí trenér.

Sedm přesilovkových gólů, úspěšnost téměř 44 procent. To je skvělé číslo Motoru z předkola. Za pochvalu stojí i deset z dvanácti ubráněných přesilovek. „Řešíme detaily, přesilovky, oslabení. Speciální týmy budou opět rozhodovat,“ předurčil Ladislav Čihák.

Už žádné vyšší tresty

Stínem z budějovického pohledu jsou tři disciplinární tresty, které postupně dostali útočníci Jan Ordoš, Tomáš Chlubna a Jakub Valský. Poslední dva jmenovaní budou chybět ještě v úvodním duelu čtvrtfinálové série.

„Je to neomluvitelné. Víc to nebudu komentovat. Musíme se chovat tak, abychom trestaní nebyli. Pětiminutové oslabení bere sílu klukům, kteří to brání. Budeme hrát na krev, ale musíme být s agresivitou zodpovědnější a rozumnější,“ upřesňuje.

Druhý gól Budějovic v utkání proti Třinci, zleva brankář Ocelářů Ondřej Kacetl, útočník Motoru Jakub Valský a obránce Richard Nedomlel

Zdravotní stav hráčů je v play off vždy přísně střežený. Poslední duel v Karlových Varech nedohrál zraněný budějovický bek Mikuláš Hovorka. Určitě nenastoupí třinecký obránce Jakub Jeřábek, který v závěru základní části utrpěl zlomeninu holenní a lýtkové kosti. „Je to skvělý obránce, který jim bude chybět. Ale mají i jiné výborné beky, kteří ho mohou nahradit,“ tvrdí.

Speciální bude série pro reprezentačního útočníka Daniela Voženílka, který před dvěma lety hrál ještě za Motor a právě v play off zazářil. Důrazný forvard nastupuje v elitní formaci s Martinem Růžičkou a Andrejem Nestrašilem. Otázkou je, na koho třinečtí trenéři ukážou v brance. Ondřej Kacetl i Marek Mazanec tvoří silnou dvojici. Na druhé straně se proti bývalým spoluhráčům postaví obránce Milan Doudera.