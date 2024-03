Střílet, střílet, střílet, velí Doudera. Do budějovické kasy rád zaplatí

„V sezoně jsem dosud platil jenom jednou, protože jsme nad Třincem vyhráli jeden ze čtyř zápasů,“ připomněl Doudera na klubovém webu bilanci ze základní části extraligy. Přiznává, že má velkou motivaci uspět, jelikož s Oceláři slavil minulé čtyři tituly, ale před touto sezonou odešel. „Na Třinec mám hezké vzpomínky, strávil jsem tam podstatnou část kariéry, ale...“

Doudera připomněl, že Třinečtí minulých pět let ve vyřazovací části extraligy neprohráli. Zvítězili ve 13 sériích za sebou s tím, že v roce 2020 se kvůli covidu play off nehrálo. „Chceme zkusit najít cestu, jak přes ně přejít. Věřím, že máme sílu je potrápit.“

ONLINE: Budějovice – Třinec podrobná reportáž od 17:00

Jenže Českobudějovičtí oba zápasy ve Werk Aréně prohráli 0:2. Nedali ani gól.

„Ale od výkonu ve druhém utkání se můžeme odpíchnout, dostávali jsme se do šancí. Jen jsme zase ztroskotali na Marku Mazancovi,“ zmínil Doudera brankáře Ocelářů. Jak tedy na něj?

„Střílet, střílet, střílet. Také jsem měl jeden dobrý pokus, bohužel jsem puk už nezvedl a chytil mi ho, skončil na betonu. Musíme se víc tlačit do koncovky a věřit, že se nějaká střela ujme.“

Českobudějovičtí se v předešlých dvou zápasech nedostávali ani k dorážkám. „Mají velké beky, hrají hodně pospolu, je to těžké. Ale když budeme střílet, tak se puk někomu třeba odrazí od kalhot. Potřebujeme nějaký špinavý gól.“

Oceláři se z dorážek dokázali prosadit. „Nedostáváme od nich góly, že by nás nějak vyšachovali. O to víc mrzí, když prohrajeme. Ale že hodně našich kluků hraje play off poprvé, učí se. Každým zápasem jdeme dál a věřím, že příště Třinec dokážeme porazit,“ prohlásil Doudera. Třinečtí si zatím výborně hlídají i střelce Milana Gulaše. „Jo, hlídají si jeho one timer a obecně jsou na křižné přihrávky hodně stažení, takže musíme hrát po obvodu. I na to musíme najít recept,“ potvrdil Milan Doudera.

Styl Ocelářů ho po těch letech, co za ně hrál, pochopitelně nepřekvapuje. „Věděli jsme, že když dají první gól, tak se proti nim hraje hůř. Zatáhnou to. Ale u nás to bude zase něco jiného.“

Doudera dodal, že vzájemné souboje v základní části byly daleko otevřenější. „Je poznat, že teď je to jiný Třinec.“ V čem?

„Hráči jsou koncentrovanější, než když jsme s nimi hráli předtím. Ale doma jsme silní. Věřím, že u nás to bude něco úplně jiného.“

V Českých Budějovicích Oceláři nastoupí dnes od 17.00 a zítra od 17.30.