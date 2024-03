Jak přibrzdit Třinec? Narušit taktiku, dostat se jim pod kůži, plánují Budějovice

Oceláři zvládli oba duely v poklidu a přesně podle vlastního scénáře, který se jim za poslední roky již tolikrát vyplatil. S pevnou obranou a jistým brankářem počkali na chyby soupeře, vstřelili první branku a pak se stáhli do defenzivy.

„Potřebujeme dát první gól, pak se hraje lépe. U nás to bude jiné, i když jejich hra se asi moc nezmění. Naším úkolem je, abychom jim taktiku narušili, srovnali sérii a jeli zpátky do Třince,“ burcuje budějovický útočník Josef Koláček.

ONLINE: Budějovice – Třinec podrobná reportáž od 17:00

Jihočeši si naopak vytvořili málo šancí a nebezpečných situací, i když jejich počet oproti prvnímu duelu trochu stoupl. „Třinec umí hrát play off, dobře se na něj připravil. My musíme hrát náš hokej, diktovat tempo. Nechceme se tomu jejich přizpůsobit, ale hledat způsob, který bude fungovat,“ tvrdí obránce Motoru Ondřej Kachyňa.

Nedá se očekávat, že by Oceláři zásadním způsobem měnili svůj styl hry. Ale změní se kluziště a Jihočeši doma zkrátka musí do soupeře víc šlapat. „Těšíme se. Doufám, že fanoušci vytvoří pořádné peklo a my na ně vlítneme. Chceme odčinit dvě porážky z Třince,“ má jasno budějovický forvard Jakub Valský, který první zápas nervózně trpěl pouze na tribuně, protože si odpykával disciplinární trest.

Jihočeši svého soupeře za dva zápasy prakticky nedostali pod tlak. Výjimkou byly vždy až závěrečné hry bez brankáře. „Už jsem proti nim v play off hrál třikrát, dvakrát finále a jednou semifinále. Nikdo na ně nenašel recept. Nebál bych se přijít s něčím ojedinělým, klidně kravinou, co je rozhodí. Pak se může všechno otočit,“ radí Valský.

Českobudějovický obránce Michal Gulaši pacifikuje před Dominikem Hrachovinou útočníka Třince Marka Daňa.

Vyvést z klidu, zatlačit, vydráždit. I to může na soupeře platit. „Nikdo do toho nešel, protože se bojí jejich přesilovek. Možná trochu rozkouskovat zápas, provokovat. Třeba by to taky nedopadlo dobře, ale musíme něco změnit,“ přemítá.

Ani v jednom zápase Jihočeši faulem nenabídli soupeři početní výhodu. To je velký klad. Zároveň však někdy důraz v soubojích možná až moc krotili a obhájce titulu získával většinu puků. „Nechceme jim dávat přesilovky, ale je třeba se jim dostat pod kůži. Zkusíme všechno možné, abychom vyhráli,“ hlásí Valský.

Jeho spoluhráč Kachyňa si jako obránce cení dvou čistých zápasů o to víc. „Je to úspěch, když jsme dvakrát za sebou neměli ani jeden faul. Mají dobré přesilovky. Naopak my si lepším pohybem musíme vynutit početní výhody,“ navrhuje.

Také urostlý zadák spoléhá na podporu zaplněné Budvar arény. „Fanoušci jsou naším sedmým hráčem na ledě, poženou nás dopředu. Budeme se snažit udělat maximum, abychom byli úspěšní. Série může být ještě dlouhá. Doma chceme uspět a vrátit se do Třince,“ přidává.

Marek Mazanec zahájil čtvrtfinále vychytanou nulou a hned ve druhém duelu přidal dalši.

Důležité bude také ukončit neprůstřelnost brankáře Marka Mazance, který za dva zápasy ani jednou neinkasoval. Párkrát měl i kus štěstí, ale zároveň zvládl několik těžkých zákroků, kterými tým podržel. „Celé mužstvo hraje výborně, oni mu hodně pomohou a gólman to má pak snazší. Musíme ho prostě prorvat, ještě víc do něj chodit, aby to měl těžší,“ tuší Kachyňa.

Víru v obrat a energii cítí z kabiny Motoru také útočník Koláček. „Nejsme skleslí, naopak jsme odhodlaní doma dvakrát vyhrát. Věříme, že na to máme. Doma musíme být ještě aktivnější, diváci nás poženou a snad začneme také dávat góly,“ doufá.

Zápasy jsou téměř vyprodané

Úvodní dva zápasy byly skromné i na různé šarvátky, pošťuchování po odpískání nebo ostřejší zákroky, které k duelům ve vyřazovacích bojích patří. Nyní se dá čekat, že jich diváci uvidí víc.

„Náš pohyb a důraz ještě zvýšíme. I možná zkusíme trochu provokovat, aby byli trochu rozhození a neměli svůj klid,“ plánuje Koláček, který hraje své první play off.

Obě utkání v Budějovicích jsou prakticky vyprodaná, což neplatilo pro předkolo s Karlovými Vary. Tehdy chybělo do plné kapacity pár stovek lístků. Nyní jsou k dispozici už jen jednotky vstupenek.

Pokud by Jihočeši vrátili sérii do Třince, pátý zápas by se tam hrál v neděli. Kdyby série dospěla až do šestého utkání, to by bylo v plánu v úterý v Budějovicích.