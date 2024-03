Báli jsme se o výhru. Chceme to ukončit co nejdřív, vyhlásil budějovický Kubík

Reprezentační útočník Adam Kubík hledá formu z úvodu sezony, kdy skóroval i za národní tým. Nyní zažívá v dresu Motoru první seniorské play off a ve druhém utkání hned skóroval. „Věřím, že mi gól pomůže,“ hlásí 25letý forvard.

Je to velká úleva?

Jo, udělali jsme z toho zbytečné drama. Napadaly nám tam góly, dostali jsme je do hry zbytečnými fauly. To se nesmí stávat. Měli jsme to v klidu dohrát, ale hlavně, že jsme získali druhý bod. To je důležité.

Překvapil vás soupeř něčím ve třetí části?

Věděli jsme, že nemají co ztratit. My jsme se trochu zatáhli a báli se o výsledek. Toho se musíme vyvarovat. Naštěstí jsme to zvládli jako tým.

Co se dělo v kabině před prodloužení?

Byli jsme trošku skleslí. Ale opakovali jsme si, že se začíná znovu od 0:0 a jediný gól rozhodne. Naštěstí se nám podařilo to brzy zlomit a vyhráli jsme i druhý domácí zápas.

Je to velké varování, aby se něco podobného nestávalo?

Je to varování, ale máme s tím problémy celou sezonu. Pořád si o tom jenom povídáme, ale nepřeneseme to na led. Takové zápasy musíme v klidu dohrávat.

Nakonec je to však pro soupeře o to větší psychická rána, ne?

Kdybychom vymysleli takový plán, tak se teď můžeme plácat po zádech. Ale tak to samozřejmě nebylo. Musíme se vyvarovat chyb, jako byly ty ve třetí třetině.

Skóroval jste po necelém měsíci. Už jste gól hodně potřeboval?

Jo, moc. Měl jsem dost šancí poslední dobou, ale nemohl jsem dát gól. Konečně mi to tam spadlo. Pomohl jsem týmu, to je hlavní.

Bylo to znát i na vaší řeči těla. Uvolníte se teď díky tomu?

Snad jo. Ale cítil jsem se dobře poslední dobou. Škoda, že mi to tam nepadlo dřív. Věřím, že se chytnu. Musím pokračovat v práci, kterou jsme si s trenéry nastavili. Snažím se být prospěšný pro tým.

Hrajete první play off. I v tom je to důležité, že jste si odmázl další milník?

Jo. Play off poznávám, má to grády a užívám si to.

Brankář Dominik Frodl z Karlových Varů zasahuje proti střele Českých Budějovic.

Co ukázaly první dva zápasy v Budějovicích?

Týmy už se znají. My docela plníme to, co chceme hrát. Daří se nám a zatím je v některých aspektech hry přehráváme. Ale musíme pokračovat dál, ještě není nic hotového.

Bude třetí duel ve Varech jiný?

Každý hraje doma jinak než venku. Oni jsou doma silní, jednou jsme tam v základní části vyhráli, jednou prohráli. Chceme hrát jako doma, nastoupit na ně a domů už se v této sérii nevracet. Čím dřív to ukončíme, tím lépe.