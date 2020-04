Pardubičtí zastupitelé rozhodli, Dynamo bude jednat s Dědkem

Hokej

Zvětšit fotografii Petr Dědek předává ceny nejlepším hráčům po utkání Dynama s Litvínovem (1:2). | foto: David Taneček, ČTK

dub 29 2020

Přes padesát fanoušků hokejového Dynama dorazilo do areny v Pardubicích na jednání městského zastupitelstva. To rozhodlo, že jako se strategickým partnerem bude o majetkovém vstupu do klubu jednat s Petrem Dědkem.