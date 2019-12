Nebyl jsem na dovolené, říká Mueller. Oporu Komety léčili i experti z NHL

Důkladný trénink na začátku týdne prověřil práci, kterou při rehabilitaci zraněného ramene udělal v posledních týdnech Peter Mueller, útočné eso brněnské Komety.

„Pracoval jsem do úmoru na tom, abych se mohl co nejdřív vrátit na led a abych ukázal Kometě, že jsem neztratil nic ze své výkonnosti. V Americe jsem nebyl na dovolené,“ řekl 31letý Mueller po návratu do Brna.

Krátce po ostrém tréninku zmizel na klubovém webu ze seznamu zraněných. Je tak možné, že nastoupí v pátek v Plzni.

Byla rehabilitace spíš tvrdá, nebo byla potřeba hlavně trpělivost?

Trochu od obojího. Vždycky je složité, když jste mimo delší dobu, zejména během rozehrané sezony. Těžko se vám dívá na tým, chcete být na ledě, je to, jako kdyby se z vás stal největší fanoušek vašeho klubu. Fandíte mu, co to jde, a doufáte, že brzy budete schopen pomoct. Rehabilitace zabrala nějaký čas, abych se dostal tam, kde jsem, a nejdůležitější bylo zůstat trpělivý. Kdybych to uspěchal, mohlo by mě to stát daleko víc času. Návratu do zápasového rytmu jsem blízko.

Jak blízko?

Uvidíme tento týden, ten bude velmi důležitý. Nemůžu vám říct přesné datum, ale můžu říct, že se ubíráme správným směrem.

Navštěvoval jste v Denveru nějaká sportovní zařízení?

Pracoval jsem velice úzce s lékaři, které jsem znal z týmu Colorada Avalanche. Když jsem tam hrál, navázal jsem s nimi vztah, takže jsem jim zavolal a oni byli hned v obraze. Díky tomu jsem neztratil žádný čas. Přistál jsem v Denveru a hned další den už jsem s nimi byl v osobním kontaktu.

Musel jste podstoupit operaci?

Ne, to nebylo potřeba, což je skvělé. Pořád to ale byl a nadále je zdlouhavý proces.

Co přesně jste dělal při rehabilitaci?

Nic výjimečného, zkrátka běžné cviky na rameno, budoval jsem v něm sílu. Při zranění tohoto typu se nesmíte přetrénovat, protože riskujete další zranění. Dělal jsem hodně kardio, hodně času jsem strávil na kole.

Chodil jste i na led?

První tři až čtyři týdny jsem většinu času strávil prací na kondici. Nemohl jsem dělat nic jiného než nechat rameno léčit. Teď se dostávám do období, kdy mohu den ode dne dělat víc a víc, uzvednu i těžké činky.

Navštívil jste v Denveru zápasy NHL?

Pokaždé, když hrála Kometa, jsem byl nachystaný na sledování zápasu na internetu. Pak, když měla Kometa dohráno, jsem přepnul na Colorado nebo na nějaký jiný zápas.

Opravdu jste viděl všech čtrnáct zápasů Komety, které jste vynechal?

Jo, fandil jsem až z Colorada! (úsměv) Mám registraci na serveru, který extraligu vysílá, a mimochodem, snažím se dívat na pokud možno co největší počet zápasů i tady v Brně, abych byl co nejvíc v kontaktu s touto soutěží.

Jaký je váš nejoblíbenější sport na sledování?

Hokej! Když jste do toho vtažený a hrajete za tým, jako je tento, pořád se něco nového učíte. Jestliže se každý den můžete něco naučit, je to velký bonus, takže pokud nehraju, neustále si něco vyhledávám. Miluji hokej.

Zároveň jste se během léčení ramene stal podruhé otcem. Prozradíte víc?

Přivítali jsme na svět naše druhé dítě, dceru, což byl pro nás velký moment. Pořád je to neuvěřitelný pocit. Těším se na svoji rodinu, až se vrátí do Brna za mnou, zajdeme na vánoční trhy a vrátíme se k našemu běžnému životu v Brně.

Zatím je vaše rodina za oceánem?

Ano, na nějakou dobu tomu tak je. V příštích dvou týdnech se vrátí do Brna.

Změny ohlásila během vaší nepřítomnosti taky Kometa, trenéra Petra Fialu vystřídal Libor Zábranský. Co tomu říkáte?

Vždycky je složité, když si tímto klub musí projít. Jsem si jistý, že každý by si přál, aby okolnosti byly pro nás lepší, ale situace se asi dostala do bodu, kdy byla potřeba změna. Každý je dobře srovnaný s tím, že se vrátil Libor, k tomu není potřeba říkat nic dalšího. On přinese do každého zápasu velké pozitivum. Má rád hokej. Tým zareagoval na jeho návrat na střídačku velice dobře, což je to hlavní.