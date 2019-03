Zavřete se před světem a jedete, popsal Mueller vítěznou penaltu

Podevatenácté za poslední tři sezony v play off platilo, že pokud dá Kometa Brno první gól, zápas vyhrává. Stoprocentní bilanci mistra „podržel“ ve třetím čtvrtfinále proti Hradci americký snajpr Peter Mueller, který dvěma góly rozhodl o výhře Komety 2:1.

Vítězný gól dal z trestného střílení šest minut před koncem.

„Těžký zápas. Hradec k nám přijel odhodlaný, bojovali jsme celých šedesát minut. Těsný zápas, ale v téhle části sezony je to časté. Naštěstí jsme ve třetí třetině rozhodli o výhře,“ vyprávěl Mueller s modrou přilbou, která v Kometě patří vždy nejlepšímu hráči zápasu, na hlavě.

Hrdinů měla Kometa v pátek večer hodně, ale vysvobodil ji až její 30letý Američan.

Nájezd proměnil mazácky, po zpomalení a chvilce čekání střelou pod horní tyč. Jaroslav Pavelka, chytající v sérii poprvé, se jen ohlédl.

Trenéři určili, že trestné střílení provedete vy?

Myslel jsem, že pojede Martin (Erat), protože byl faulovaný. Myslel jsem, že taková jsou pravidla, ale pak jsem slyšel svoje jméno, že mám jít. Chtěl jsem to rozhodnout pro tým, byla to unikátní šance, zvlášť v zápase play off. Třetí třetina, pár minut do konce, v takových chvílích se rozhoduje. Ani nevím, co teď říct, takové chvíle nezažíváte každý den.

Máte je rád?

Musíte to přijmout, je to výzva. Chybí pár minut, hraje se zápas play off, máte jedinečnou šanci rozhodnout. Uzavřete se před světem, vypnete veškerý hluk kolem a soustředíte se, abyste předvedli to nejlepší, co ve vás je.

Věděl jste dopředu, co uděláte?

Měl jsem v hlavě myšlenku, ale musíte se podívat i na brankáře a vyhodnotit, jak ho překvapit. Musím ho pochválit, nenechal mi moc prostoru, ale naštěstí jsem tam našel mezeru.

Potřetí za sebou jste Hradec porazili, ale byla to těžká práce. Bylo tohle vítězství nejtěžší?

Byla to samozřejmě těžká bitva. Čekali jsme, že k nám za stavu 0:2 přijedou odhodlaní, bylo pro nás výzvou předvést se před vlastními diváky. Ale zůstali jsme v klidu, snažili jsme se nebýt frustrovaní, pokud nám něco zrovna nevyšlo.

Čekali jste, že Hradec bude hrát jiný hokej než doma?

Nevěděli jsme, co čekat, ale věděli jsme, že to bude jiné, zvlášť když prohrávali 0:2. Vyměnili brankáře, byli daleko aktivnější na oslabení, trošku to změnili. Ale zvládli jsme to, odehráli jsme dobrých šedesát minut.

Bylo pro vás těžší poradit si se změněným stylem Hradce?

Hráli jinak, to bylo znát, ale pořád to byl hokej nahoru dolů. Pět sekund v našem pásmu, pět sekund v jejich. Bylo pro nás těžké udržet se v útočném pásmu. Myslím, že jsme dobře napadali a více jsme drželi puk v jejich pásmu, což jsme chtěli.

V úvodní třetině jste neměli moc šancí, ale hned v první minutě druhé třetiny jste dali gól na 1:0. Zase z vaší parkety na levém kruhu.

Nevím, co přesně se změnilo. V první třetině se nám přesilovky nedařily, oni na nás tlačili a my jsme nevyhrávali souboje. To bylo asi nejtěžší. Ve druhé třetině už jsme si na to zvykli a našli si volná místa. Nesmíme ale hrát jejich hru, musíme hrát tu svoji.

Mířil jste, když vás Martin Zaťovič našel před prvním gólem?

Věděl jsem, že jsem sám, ale taky jsem věděl, že proti mně stojí velký brankář. Kdybych si puk zastavil, bylo by těžké ho rozhýbat. Snažil jsem se najít růžek, naštěstí se puk odrazil od tyčky do branky.

Co čekáte od sobotního utkání číslo čtyři?

Bude to nejtěžší zápas série. Čtvrtá výhra je nejtěžší, ale my budeme připravení a snad si to užijeme.