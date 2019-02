Lubina po debaklu od Plzně: Viděli jsme nejlepší mužstvo extraligy

„Viděli jsme tady nejlepší mužstvo extraligy. V první třetině jsme se ještě silou vůle a dodržováním taktiky drželi ve hře a byl jsem spokojený, pak už to ale byla hrůza,“ žehral na pozápasové tiskové konferenci hlavní pardubický trenér Ladislav Lubina.

Jak sám naznačil, po první části, velmi vyrovnané partii, by si jen hrstka nejvěrnějších Plzeňáků vsadila na takový výsledek.

Souhrn 45. kola extraligy

Západočeši sice potvrdili roli favorita v páté minutě, brejk dvou na jednoho prudkou přízemní střelou zužitkoval Eberle a poslal svůj tým do vedení. Jenže za necelé dvě minuty vyrovnal při přesilovce Brian Ihnacak, když zavážel kotouč do útočného pásma a chtěl nahodit kotouč na Miťju Milčakova. A pověsil puk přímo do „vinglu“.

„Přesně takhle jsem to chtěl trefit,“ vtipkoval v kratičkém rozhovoru těsně po první třetině Ihnacak.

A nebylo to všechno. Za další dvě minuty si pro přihrávku zpoza branky parádně mezi kruhy sjel Petr Sýkora, ale trefil pouze beton hostujícího gólmana.

Velkou šanci měl v šestnácté minutě po Machalově chybě přímo před Kloučkem také Jakub Pour, ale skóre se už neměnilo.

Ve druhé třetině ještě chvíli pokračoval nastavený trend rychlých odpovědí. Nejprve Plzni vrátil ve 26. minutě vedení Denis Kindl a třináct vteřin po něm znovu pravou šibenici vymetl Ihnacak (u jeho obou zásahů si vždy druhou asistenci připsal Milan Klouček), pak ale Škodovka začala koncertovat a věta z úvodu o vyrovnané partii rázem pozbyla platnosti.

Necelé tři minuty po Ihnacakově druhém zásahu to totiž po dvou gólech Petra Kodýtka bylo v čase 30:37 4:2 pro Plzeň, a tím nic nekončilo. 31:45 - Nicholas Jones trefuje šibenici a vyhání Kloučka z brány, 33:09 - Vráblík takřka totožným gólem nenechal rozchytat ani Ondřeje Kacetla a bylo to 6:2 pro hosty. „Druhá část byla tragická. Začali jsme si myslet, že můžeme s takovým soupeřem hrát vyrovnaný hokej. Dostavilo se spoustu chyb a snad za šest a půl minuty jsme dostali pět kusů. Z toho jsem hodně zklamaný, protože se nám v poslední době nic takového nestávalo,“ smutnil Lubina.

Ve třetí třetině už bylo jasné, kdo zvítězí. Šlo jen o to, jaké bude konečné skóre. Dynamo sice v její sedmé minutě dokázalo snížit na průběžných 3:6, když těsně za Milčakův beton puk dostrkal Luboš Horký, ale Plzeň se nenechala rozhodit, zbytek utkání odehrála „na pohodu“ a dokázala přidat ještě dva góly. Trefil se Miroslav Indrák a účet uzavřel Michal Moravčík.