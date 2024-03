Plzeň je pro nás nejhratelnější, míní litvínovský útočník Ondřej Kaše

„Máme poměrně vyrovnanou bilanci se všemi týmy, na které jsme mohli narazit. Ale jsem docela rád, že máme Plzeň, je to pro nás nejhratelnější soupeř,“ myslí si litvínovský útočník Ondřej Kaše.

Před včerejším závěrečným dějstvím dlouhodobé části Verva myslela ještě na přímý postup do čtvrtfinále, k tomu ale potřebovala vyhrát za tři body v Olomouci a ještě čekat na porážku Komety s Třincem. Nestalo se, Brno nakonec urvalo vítězství 3:2 v prodloužení a udrželo pozici v elitní čtyřce.

„Měli jsme nějaké informace, jak se to vyvíjí, o tu šanci jsme přišli až v posledních pěti minutách. Když Brno vyhrálo, nebylo co řešit, ale i my jsme chtěli aspoň urvat vítězství v posledním zápase základní části a mít v předkole lepší pozici.“

To se Vervě povedlo, z konečného pátého místa má ale Kaše smíšené pocity. „Teď je to těžké hodnotit, myslím, že na to bude čas až někdy v létě. Doufali jsme trošku v to, že bychom mohli jít do čtvrtfinále přímo, nevyšlo to, tak musíme makat,“ velí třetí nejproduktivnější hráč základní části.

V první sezoně po svém návratu z NHL nasbíral 54 bodů za 23 gólů a 31 asistencí, lepší byli jen třinecký Martin Růžička (62 bodů) a celkový vítěz kanadského bodování Tomáš Filippi z Liberce (63 bodů).

„Pro mě návrat super, strašně jsem si užíval hokej. Moc jsem nevěděl, co čekat, jaké to bude po minulé sezoně, v níž jsem vůbec nehrál. A pak jsem do extraligy naskočil skoro bez letní přípravy. Nějaké standardy, co se ode mě čekaly, jsem asi splnil. A uvidíme, co bude v play off, to bude další stupínek,“ vyhlíží litvínovský klenot vrchol sezony.

S Plzní má Verva letos vyrovnanou bilanci 2:2 na zápasy, předkolo odstartuje ve středu a ve čtvrtek na Hlinkově stadionu, v Plzni se hraje v sobotu, případně v neděli. Kdyby ani čtyři bitvy neurčily čtvrtfinalistu, zápas číslo pět by se hrál v Litvínově v úterý 12. března.

Jednu jistotu má Verva už teď, pokud se prodere předkolem, bude jejím čtvrtfinálovým soupeřem brněnská Kometa.