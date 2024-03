Litvínov? Připravíme se, říká před startem předkola plzeňský kouč

Soupeř ve druhé části odskočil do vedení 6:0, krutý debakl domácí odvrátili v závěrečné třetině třemi brankami, nicméně všechny body si odvezli Bílý Tygři.

Program předkola ● 1. zápas středa 6. března

Verva Litvínov - Škoda Plzeň ● 2. zápas čtvrtek 7. března

Verva Litvínov - Škoda Plzeň ● 3. zápas sobota 9. března

Verva Plzeň - Škoda Litvínov ● Případně

4. zápas - neděle 10. března v Plzni

5. zápas - úterý 12. března v Litvínově ● Vzájemné zápasy v sezoně: PLZ - LIT 2:4, 5:2, 3:2sn, 3:5.

Plzeň sice měla dobrý vstup do utkání, nebezpečně střílel Laakso a o chvíli později neuspěl z dorážky ani Šiler. Na druhé straně Hlavaj vychytal Aubrechta. Poté zakročil i proti dvěma dorážkám hostů, ale nakonec jej přece jen překonalFaško-Rudáš a určil výsledek první třetiny. „Měli jsme těžký start do utkání, Plzeň nás dostávala pod tlak a vyhrávala souboje. Jednoduše jsme ale dali gól, což bylo v první části jediné pozitivum,“ uznal hostující kouč Filip Pešán.

Dva rychlé góly Flynna během necelé minuty určily ráz druhé periody. Když pak skóroval Zachar i při vlastním oslabení, byla Plzeň zralá na ručník. „Napadaly nám tam góly díky důrazu a pohotovému zakončení,“ řekl Pešán. V posledním dějství domácí alespoň odvrátili blamáž a brankami Poura, navrátilce do sestavy Söderlunda a Indráka korigovali stav na konečných 3:6. „Jsme rádi, že alespoň třetí část jsme odehráli důstojně a dali tři góly. Chci poděkovat i divákům, že nám fandili, přestože jsme prohrávali,“ ocenil Petr Kořínek.

V posledním kole poskočil na pátou příčku Litvínov, který tak bude soupeřem dvanácté Škody v předkole play off. „Bylo to zamotané, o čtyřku bojovaly čtyři týmy. Nakonec máme Litvínov, který letos hrál velmi dobře. Měl vynikající start do sezony, bojoval do poslední chvíle o elitní čtyřku. Víme, co nás čeká a musíme se dobře připravit,“ uzavřel Kořínek.

Indiáni rozehrají vyřazovací část dvěma duely na litvínovském ledě ve středu a ve čtvrtek.