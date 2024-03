Jako Francouz. I nová mluvčí Litvínova čelí „své“ Plzni: Šli jsme podobnou cestou

„Shodou okolností jsem byla v kontaktu s brankářem Pavlem Francouzem, který šel podobnou cestou jako já. A on mi říkal: Luci, tipni si, proti komu jsem chytal svoje první play off v Litvínově? Hezká paralela!“ pousmála se.

Psal se rok 2013, Plzeň Litvínov vyřadila a pak se stala mistrem.

To ano, ale tohle jsme potom už ani jeden nezmiňovali. (smích)

Tušila jste, že to vyjde na Plzeň?

Měla jsem předtuchu smíšenou s obavami. Sedmnáct let je sedmnáct let. Jsem dál fanynka Plzně, kde jsem vyrostla z teenagera na dospěláka. Srdce mi tam zůstalo, pracovní loajalita se přesunula. Předkolo pro mě bude obrovská výzva.

Jak se psychicky obrníte?

Nevěřila jsem klukům, že jak se hodí puk, všechno jde stranou. Ale teď se k tomu upínám i já. Něco na té frázi bude. Až k nám Plzeň přijede a pozdravíme se, bude to zvláštní. Ale po úvodním buly to bude jednoznačné a budu si přát, ať můj Litvínov postoupí. Už jsem si to vyzkoušela 28. ledna, když jsme hráli s Litvínovem v Plzni na moje narozeniny. Což je pro ženu vždycky speciální den. Návrat byl krásný i smutný zároveň. Ale jakmile jsme vyhráli, nebylo mi ani procentem líto, že Plzeň prohrála. Sportovní duch to předčil.

Dojali vás novináři z Plzně. Jak?

Oni jsou šmudlové! (smích) Jsem moc ráda, že nejen Plzeň zanechala stopu ve mně, ale i já v Plzni. Tamní novináři zůstali po posledním kole extraligy v tiskáči a koukali na nájezdy Litvínova v Olomouci. A pak mi poslali selfíčko, že se na mě o víkendu moc těší. To mě dojalo! Bez přehánění jsem měla padesát zpráv od Plzeňáků v jiných klubech nebo přímo od plzeňských hráčů. Psali: Lucie, to je neuvěřitelný!

Už jste se s někým hecovala?

My holky to takhle v sobě nemáme. Spíš s kluky, s bývalými kolegy a kamarády jsme si psali, že se na sebe hrozně těšíme. Nemyslím, že hecování proběhne. To spíš mezi hráči. V Litvínově máme Marka Baránka, který loni v Plzni hrál.

Kdo má větší šanci na postup?

Věřím, že naplníme roli favorita. Čím dřív, tím líp.

Lucie Mužíková nově pracuje pro Litvínov.

Plzeň za sebou nemá úplně povedenou sezonu.

Musím říct, že mě hrozně trápilo sledovat Plzeň, jak se protrápila sezonou. Jsem ráda, že se vešla do dvanáctky, že neřešili ještě větší problémy. Ale jinak je to smutné ze sportovního i nesportovního pohledu.

I proto jste Plzeň po letech opustila?

To rozhodnutí nevzniklo v rámci měsíců. Dlouho se to ve mně pralo. A to, jak to teď v Plzni vypadá, byl ten důvod.

V čem vidíte hlavní rozdíly mezi Litvínovem a Plzní?

Kluci v Plzni byli od začátku pod tlakem obrovským tlakem, byla tam panika. Tady se dařilo a hráči si pak víc věří i na hokejce, víc si troufnou. Byla tu pohoda, protože se chytil začátek. V Plzni už několikátou sezonu start nevyšel, což se na vás podepíše. V Litvínově, i když se nepovedla čtyřka, víra ve vlastní sílu je. Ale vůbec nechci říkat, že to bude lehká série. Hodně napoví domácí zápasy.

Už se vám tradiční hokejová bašta zaryla pod kůži?

Tu pravou lásku si k sobě ještě hledáme. Litvínov si mě určitě získal tím, jak jsem byla přivítaná. Nikdo tady nezmiňoval, že jsem náplava z Plzně. Musím hrozně ocenit přístup kabiny a týmu, kteří mě přijali jako posilu, ne jako narušitele. I se ke mně tak chovají, což je super a předčilo to moje očekávání. Poznávám specifika, když řeknu po plzeňsky tuto, nikdo mi tady nerozumí. (smích) Oslovilo mě, jak tady lidé hokejem žijí. Ať už jde o zájem o lístky, nebo o přístup k akcím typu Decibely extraligy, aby pomohli vozíčkářům. Nadchla mě ta soudržnost. Na druhou stranu mě mrzí, že se tady píská, na to nejsem zvyklá. Publikum je náročné. Když kluci nezaloží přesilovku, dostanou za uši, přestože jsou v tabulce, kde jsou. Na to si zvykám.