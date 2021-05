Šest posil míří do boleslavské do kabiny, vrací se i Radim Vrbata

Nejzásadnější novinka se netýká kabiny, ale kanceláře. Do role sportovního ředitele klubu se po roce vrací bývalý vynikající útočník Radim Vrbata, další někdejší reprezentant Václav Nedorost se z této funkce přesune do pozice sportovního manažera. A do třetice bývalý hráč národního týmu: novým trenérem brankářů se stal Lukáš Mensator.



„Změny ve sportovním vedení jsou dalším krokem na cestě, po které se v současnosti jako klub ubíráme. A dá se říct, že potvrzují faktické fungování sportovní části klubu,“ řekl generální manažer mladoboleslavské organizace Jan Tůma.



Za klub už nebudou nastupovat Marek Schwarz, Ondřej Dlapa, Karel Klikorka, David Cienciala, Joona Jääskeläinen, Conor Allen a Brandon Alderson.

Místo nich byla oznámena jména šesti posil.

„Čeká nás velice náročná sezona, a to na více frontách, protože příští ročník bude sestupový, a to jak v extralize, tak také v juniorské a dorostenecké soutěži. Provázanost A týmu a mládeže je pro nás klíčová, a proto věříme, že kroky, které jsme doposud dělali, a které ještě dělat budeme, nám dají šanci navázat na předchozí sezonu a posunou nás na další úroveň,“ prohlásil Radim Vrbata.

Jednou z boleslavských posil je českobudějovický kapitán Pavel Pýcha.

Zde jsou jména posil: brankář Andrej Košarišťan, obránci Pavel Pýcha a Adam Jánošík, plus útočníci Jan Dufek, Jan Eberle a Miloš Kelemen.



„Andrej odchytal první sezonu v tuzemsku v první lize, pomohl Kladnu k postupu do extraligy. Měl by doplnit naši silnou brankářskou dvojici a poprat se o svoje místo. Miloš prožil průlomovou sezonu ve slovenském Zvolenu. Jedná se o mladého a dobře bruslícího útočníka, který má v našich očích hodně potenciálu. O Adama velice stojíme už několik let. Je to vynikající, charakterní obránce, který nebude mít problém zapadnout do kabiny. Jeho komplexnost a tvrdost je to, co jsme hledali,“ představil Václav Nedorost tři slovenské posily, které jsou fanouškům přece jen o něco méně známé, než tři zbývající nováčci. Hokejisté Mladé Boleslavi mají nyní volno, začátek letní přípravy byl stanoven na 24. května.

V Lize mistrů už je jasno o 27 ze 32 účastníků. Česko budou zastupovat Třinec, Sparta a Mladá Boleslav. O jedno místo se hraje už jen ve Švédsku, Švýcarsku, Německu, Dánsku a také na Slovensku. Soutěž startuje 26. srpna.