Bulíř dal první gól po návratu. Čekal jen tři zápasy

„Je frustrující, když po zranění čekáte na gól. Za to, že přišel ve třetím zápase, jsem rád. Pomohlo to týmu ke třem bodům a snad budu pomáhat i dál,“ řekl Bulíř, který už má letos na kontě devět extraligových branek.

Zkušený útočník se svým způsobem trefil už ve svém prvním utkání po návratu v utkání se Zlínem na sklonku minulého roku. Jenže tehdy do vlastní sítě: při signalizované výhodě z rohu hřiště posílal přihrávku na modrou čáru, puk však kuriózně projel přes celou plochu až do opuštěné liberecké branky.

„Ten gól v zápase se Zlínem byl asi těžší než teď proti Olomouci. Zkoušel jsem si to pak párkrát na tréninku a z osmi pokusů jsem netrefil branku ani jednou. Když člověk chce, tak to prostě netrefí,“ smál se Bulíř.

Skutečnost, že v minulém kole v Kladně po 16 zápasech skončila liberecká série utkání s bodovým ziskem, se v kabině Bílých Tygrů řešila s nadhledem. „Řekli jsme si, že něco skončilo, ale že není důvod na to myslet a naopak je potřeba nastartovat novou sérii,“ podotkl Bulíř. „Zápas s Olomoucí byl velice těžký a docela vyrovnaný, šance byly na obou stranách, ale my jsme byli efektivnější. Díky výhře jsme se zase dostali do většího klidu.“