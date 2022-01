Z Komety na olympiádu. Trojkou v Číně? Klidně, říká slovenský gólman Tomek

Vy jste byl ale covidově pozitivní nedávno, je to tak?

Ano, jsem čerstvě po koronaviru, necelé dva týdny. Teoreticky bych měl být tedy v pohodě, co se týče testů, protože je to s dostatečným odstupem od zahájení olympiády.

Měl jste vlastně radost, že vám nemoc zaručí při turnaji klid, že se tam už nenakazíte?

Načasované to bylo dobře. Přiznám se ale, že první den jsem trošku panikařil, jestli to vyjde tak, aby mi to neohrozilo přípravu před turnajem, aby se nezměnila nominace. Drobná časová tíseň tam sice byla, ale pak jsem to zvládl s nejmírnějším průběhem a za týden byl negativní. Takže díky bohu za to, že jsem tím prošel před hrami tak rychle.

3 starty v reprezentaci stačí, aby se dostal do nominace na hry

Nepodezřívali vás v klubu, že jste se jako slovenská delegace nakazili od sebe, jelikož si covidem prošli i další reprezentanti – obránce Marek Ďaloga i centr Michal Krištof?

Nechci na nikoho ukazovat prstem a už vůbec neřeknu jména, ale asi to tak nějak bylo a vyšlo to vlastně vcelku dobře. (smích)

Jak se vám odjíždělo od týmu, který je v plném zápřahu a musí bez vás odehrát řadu zápasů?

Není to lehké jim tak odjet, ale věci byly domluvené dopředu a navíc covid míchá kartami neustále, ať je to extraliga, KHL, nebo olympiáda. Prostě se podle toho musíme zařídit.

Liga se nepřerušuje, v Brně necháváte tým, který se bije o každý bod ve středu tabulky. Ani na chvíli jste opravdu nezapochyboval o svém odjezdu?

Nikdy jsem nabídku reprezentovat neodmítl a ani to neplánuji. Vůbec mě to nenapadlo a už vůbec ne na takovou akci, jako jsou právě olympijské hry. I když už jsem několik zápasů v národním dresu odchytal, tohle bude můj první opravdu velký turnaj, takže jsem neváhal ani vteřinu.

Jedete v jasné roli?

V tomto týmu přijmu jakoukoli pozici, kterou mi trenéři dají, a udělám všechno pro úspěch mančaftu, i kdyby to byla pouze morální podpora z pozice trojky. Chytím příležitost za pačesy nejlépe, jak to dokážu.

90,2% má Matej Tomek úspěšnost zákroků v bráně Komety

Ostatně i kdyby to byla fakt role trojky, chytat s Branislavem Konrádem a Patrikem Rybárem na turnaji může být pro stále mladého brankáře ctí.

Přesně tak. Braňa jsem potkal hned na svém prvním reprezentačním srazu v roce 2019, když jsem chytal v Trenčíně. Moc jsme si sedli, a tak se těším, že se znovu potkáme. No a s Patrikem se známe ze Slovanu z mládeže, ačkoli jsme chytali v kategoriích pod sebou, nikoli spolu. Na kolegy v brankovišti se tak můžu jen těšit.

Vaše jméno ale padalo i předtím, než NHL oznámila, že její hráči budou chybět. Byl to pro vás hnací motor, že jste v diskusi i do týmu, který by se postavil Sebastianu Ahovi nebo Victoru Hedmanovi?

Já to tak nechtěl brát. Ve spojitosti s tím, že to má být můj první velký turnaj, tak vidina olympiády před sezonou šla na druhou kolej. Cíle jsem si vytyčil hlavně v klubové rovině. Možnost ale přišla, a tak do ní jdu.

V reprezentaci jste v trojlístku výborných brankářů. Vás ale podobný boj o místo mezi gólmany se skvělou reputací čeká i po návratu do klubu. V národním týmu je váženou osobou olomoucký Konrád, v klubu se budete prát s legendou Komety Markem Čiliakem. Jaké to je bojovat stále o místo na soupisce, o pozici nemluvě?

Je to osud každého profesionálního sportovce. Konkurence je obrovská. Do jisté míry soupeříte i se spoluhráči a u brankářů je to jen více vidět. Nedá se dělat nic jiného než do toho dát to nejlepší a může mě to donutit k ještě lepším výkonům.

Kometa má tři brankáře, kteří přicházeli do klubu s tím, že se hlásí jako týmové jedničky. Není už to přece jen trochu moc?

To asi není otázka na mě, ale spíše na vedení klubu.

Konkurence je sice pocitově nepříjemná, ale zase mě donutí k lepší práci.

Jakou roli bude hrát status Marka Čiliaka coby muže, který vychytal Brnu dva tituly?

Zkušenosti má neoddiskutovatelné a díky tomu se mám od něj co učit. Už toho v Brně odchytal mnoho, má svoji historii v play off a takové zážitky se nám jistě budou hodit.

Přesto, nepřemohly vás smíšené pocity, když Marek přicházel?

Konkurence je sice pocitově nepříjemná, ale zase mě donutí k lepší práci. Uvidím ho denně, okoukám jeho rutinu a může mi to pomoct.

Přišel jste v nelehké pozici na místo, které uvolnil Karel Vejmelka se smlouvou v NHL, do toho přišli v sezoně dva další brankáři. Jaký jste si vytvořil vztah k fanouškům v Brně a jaký si oni vytvořili k vám?

Jaký mají vztah ke mně, musí říci oni, ale já už při příchodu do Brna věděl, co znamená brněnský fanoušek, protože to je pojem přesahující hranice extraligy. Já jim mohu jen poděkovat, že v dobách, kdy to šlo, nás chodili podporovat a i nyní, když je to skrze omezení těžší, nám vytváří dobrou atmosféru.

Cítil jste se ale vždy přijatý? Pozice jedničky v Brně je ostře sledovaná a na začátku vám mohli fanoušci trochu křivdit, když jste za děravou obranou lovil bezmocně puky ze sítě.

Mou prací není hodnotit, zda mě přijali fanoušci. Brankáři by to ani neprospívalo, sledovat takové věci. Jdu tedy do každého zápasu s čistou hlavou a snažím se přispět k maximálnímu zisku bodů pro svůj tým.

Čísla v sezoně jsou konečně nad devadesáti procenty úspěšných zákroků, dlouhodobě se trochu zlepšila. Už je to alespoň v rozumné hranici, kdy může být brankář spokojený?

Rozhodně nejsou z mého ideálního světa. Beru je ale taková, jaká jsou. Tuto sezonu jsme si už mnohokrát vážně nepomohli sami, co se týče individuálních výkonů ani týmového bodování. Stále si vybavuji zápas se Zlínem v úvodu soutěže, kde jsme pár minut do konce vedli v klidu o dvě branky, nezvládli jsme závěr a výhru jsme museli vydolovat až v prodloužení. Sparta na začátku tohoto kalendářního roku, to byla například další zbytečná ztráta. A to zdaleka nejsou všechny.

Zpátky k olympiádě. Blesklo vám hlavou, co všechno se muselo stát, vzpomínky na Ameriku, na juniorky, na tu dřinu?

Žádný flashback jsem neměl. Uvědomuji si, že už za sebou nějakou cestu mám, olympiáda je ale jen zastávka na ní, žádný konec, ale naopak brána dál.

Co na to bakaláři psychologie říká učebnice sportovní psychologie?

Asi že není dobré se spokojovat s částečnými úspěchy, protože sportovní kariéra je v ideálním případě maratonem, a ne sprintem.

Pomáhá vám vaše vzdělání při přípravě a udržování mentální pohody?

Pracuji s mentální trenérkou Petrou Košťálovou, která má v péči například i lyžařskou hvězdu Petru Vlhovou. Komunikace s ní mi pomáhá dostat se přes některé situace snadněji, udržet si nadhled.

Nemáte jí do toho chuť jako člověk z oboru mluvit?

Má v tomhle odvětví víc titulů i zkušeností, a tak ji musím poslouchat. (smích) Rozhodně jí do toho nekecám.

Olympiáda je sen každého malého hokejisty, minimálně v Evropě. Nesnaží se vám lidé kazit tento zážitek diskusemi o umístění her v Číně, o koronaviru, o absenci hráčů z NHL?

Převládají určitě pozitivní pocity a na faktory okolo se soustředit nechci. Je jasné, že covid s olympiádou zamával a ještě možná i zamává, tak strach je asi největší kolem testů, ale jinak si olympiádu kazit nenechám.