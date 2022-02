Lednový klid v Brně? Experti tuší, že v Kometě přijde obměna postupně

„Běžná praxe je, že když končí přestupní termín, tak se telefony nezastaví. V tomto směru to ale nebylo tak aktivní jako v letech předtím,“ souhlasí Zábranský. Připouští, že do závěru sezony ještě hledal posilu do obrany i do útoku, žádná z variant se mu ale nezamlouvala natolik, aby po ní sáhl.

„Byly to převážně nabídky ze zahraničí, a to u hráčů, kteří by se nám ani moc nehodili do koncepce. Že jsme nic neudělali na poslední chvíli, nic neznamená. Já našim klukům věřím, akorát to musí prokázat na ledě,“ říká boss aktuálně osmého celku extraligy.

Upozorňuje i na to, že ani v ostatních klubech nedošlo k takovým posunům, jaké se k poslednímu lednu často odehrávají. Vysvětluje to i letošními redukcemi počtu účastníků v první lize a v mládeži, kde sestupuje víc mužstev. „To trh taky hodně ovlivnilo,“ naznačuje, že jednotliví kluboví manažeři si letos raději ponechali soupisky co nejširší.

Experti, které ke komentáři vyzvala MF DNES, jeho postoji rozumí. „Nepřekvapilo mě, že Libor už do mančaftu nesáhl,“ říká Jaromír Meixner, bývalý brněnský obránce, nedávno uvedený do Síně slávy českého hokeje. „U Čiliaka ano, to překvapení bylo, ale má svoji logiku. Libor mu určitě věří, a zatím oprávněně. Čiliak chytá výborně. Jakub Sedláček, který během sezony přišel jako nová jednička, z toho určitě radost nemá, ale bohužel život brankáře je jiný než u hráčů v poli. A že se neobjevil nikdo další nový? Mančaft je v zásadě naplněný, rozhodně není špatný,“ uvažuje držitel pěti titulů s Kometou.

Celkově v probíhající sezoně Zábranský provedl tři trejdy, tedy výměny hráčů „kus za kus“ s jiným klubem. I to je méně, než je u něho běžné. Navíc všechny změny spadají do období do konce minulého kalendářního roku.

Spolukomentátor České televize David Pospíšil sdílí Meixnerův názor, že nebylo kde brát. Připomíná ale i druhý důležitý fakt: u Komety předpokládá snahu přebudovat tým s výhledem do budoucna.

„Trejdem dvou hráčů kádr nezměníte. Možná mu pomůžete, možná ublížíte, ale nějaké bláznění ve chvíli, kdy se tým předělává tak, aby během dvou až tří let zase útočil na špici, by bylo nesmyslné. Taková přestavba není jednoduchá ani v NHL, kam se hráči hrnou po stovkách. To se nedělá během dvou týdnů v lednu,“ upozorňuje.

Peter Mueller v dresu Komety Brno..

Svoje podle jeho názoru sehrálo postavení brněnského celku uprostřed extraligové tabulky a zároveň stále větší obrátky projektu stavby nové multifunkční arény.

„Výsledky nejsou takové, aby hrozil pád dolů. Myslím si, že v Brně rozumně zvolili stabilizaci. Jdete stavět stadion, což stojí nějaké úsilí a peníze, a v takové pozici střílet do lesa a snažit se trefit nějakou posilu, nebo čekat, že oživíte nějakého hráče odjinud, je zbytečné. To je lepší pracovat s tím, co mám. Ostatně rozdíly mezi mančafty v tabulce nejsou velké, na semifinále si může dělat ambice klidně osm týmů a mezi nimi může být i Kometa,“ odhaduje bývalý útočník.

Zábranský potvrzuje, že na sestavě pro příští sezonu pracuje už nyní. „Kostru týmu chceme udržet pohromadě. Každý musí pochopit, jak složitý je proces obměny. My jsme měli vrchol v podobě dvou titulů a řešíme to za pochodu s tím, že se snažíme zabudovat i mladé kluky. Nejde lusknout prsty, nakoupit hráče a vyhrávat tituly,“ vysvětluje.

Z naplánované cesty ho nevykolejila ani facka v podobě porážky ve Zlíně po slabém výkonu den před uzávěrkou přestupů.

„To je hokej. Každý včetně mě i hráčů na ledě čekal úplně jiný výkon. Vyřešil jsem to po svém, s kým jsem potřeboval, s tím jsem si sedl sám. Další zápas proti Mladé Boleslavi byl úplně jiný. Vrátili jsme se k černé práci, což je jediná cesta, jak sbírat body,“ uvedl Zábranský.