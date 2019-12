Po měsíci zpět v Hradci. Jde to teď dobrou cestou, těší Pauloviče

Dobrý pocit z návratu mu tak kalil jen fakt, že Mountfield ve vyrovnaném zápase s Libercem po samostatných nájezdech prohrál a do extraligové tabulky si tak připsal pouhý bod.



„Jsem hlavně rád, že jsem šanci zase dostal, na ledě jsem se cítil dobře, jen je škoda, že nám tam nespadl rozhodující gól, protože šancí na to bylo dost,“ sděloval po duelu s Libercem čtyřiadvacetiletý Paulovič.

Berete tedy výsledek spíše jako ztrátu?

Nakonec můžeme být za bod rádi, protože jsme se zpátky do zápasu vrátili až minutu a půl před koncem, když jsme vyrovnali na 2:2.

Do extraligy jste naskočil po dost dlouhé době, cítil jste nervozitu z toho, jak se prosadíte?

Vůbec jsem ji nevnímal. Během měsíce jsem hrál za prvoligový Prostějov, takže jsem herní praxi měl. Teď uvidíme, co bude dál.

Zápasy s Libercem jsou vždy hodně vyhrocené a hodně se v nich vylučuje, tento nebyl výjimkou.

Přesně tak. Co si pamatuji, tak všechny duely s Libercem byly takové a jen mě mrzí, že se nám tenhle nepovedlo dotáhnout do vítězného konce.

V sestavě jste nahradil Tomáše Vincoura, který se během reprezentační přestávky vrátil do brněnské Komety. Dostal jste prostor i v přesilových hrách. Jak jste se v nich cítil?

Hodně jsem se snažil, abych v nich byl platný. Jeden gól jsme v přesilovce dali, ale mohlo jich být víc. Snad je trochu potrénujeme a bude to lepší.

Styl hry Hradce se v poslední době změnil, hrajete nyní více do obrany, proti Liberci jste však byli velmi aktivní. Byla to taktika?

Máme to nějak nastavené. Když vidíme, že to půjde, tak tam vletíme, když ne, tak se stáhneme. Snažíme se hrát víc dozadu.

Pociťujete velkou změnu oproti začátku sezony?

Třeba hned první domácí utkání v prvním kole právě s Libercem, to byla přestřelka se vším všudy, vyhrál tady 6:3. A teď rozhodoval jediný gól a hlavními hvězdami večera byli oba gólmani. V tom asi je ten rozdíl. Myslím si, že to teď jde dobrou cestou a jde jen o to, abychom drželi systém. Rozhodovat se bude před play off a pak hlavně v něm. Je úplně jedno, jestli tam půjdeme z první šestky nebo z desátého místa, tam bude rozhodovat každá maličkost a tahle taktika podle mě bude úspěšná.

V extralize to však stále není ono, jste v tabulce až na osmé pozici. Co chybí k tomu, abyste se dostali výš?

Je to tak, jednou vyhrajeme, poté hned zase prohrajeme. My potřebujeme vyhrát několik zápasů v řadě. Udělat vítěznou šňůru čtyř pěti zápasů. Věřím, že s tímhle stylem hokeje se nám to začne dařit.

Už v pátek jedete do Kladna, které nejspíš nastoupí bez největší hvězdy Jaromíra Jágra. Bude to hrát roli?

My se nemůžeme koukat na to, jestli bude hrát nebo ne, důležitý bude náš výkon. Pokud budeme plnit naši taktiku a navíc přidáme nějaký ten gól, tak body určitě přivezeme.