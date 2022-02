Litvínov riskuje a Jágr namočené týmy varuje: Ještě nic neskončilo!

„Šlo o důležitý zápas, jelikož to je v našich patrech hodně vyrovnané. Škoda, ale ještě je spousta utkání. Zabereme,“ burcuje litvínovský bek Daniel Kolář na klubovém webu.

Verva prohrála osmé z posledních deseti utkání, zatímco Rytíři půlku z deseti duelů vyhráli. Jejich hrající majitel Jaromír Jágr si to pochvaluje. „Kluci začali hrát daleko zodpovědněji. Všechno se zlepšilo. I tréninky jsou na úplně jiné úrovni než předtím. Klobouk dolů,“ řekl Jágr pro ČTK po úterním vítězství 1:0 v prodloužení na ledě Mladé Boleslavi.

Momentky z utkání Mladá Boleslav - Kladno.

„Mám radost, jak mladí hráči rostou zápas od zápasu. Maty Filip, Áda Kubík, Jirka Ticháček... Jinde by nedostávali moc šancí, u nás si toho váží a hrajou nadoraz. Hrát takhle od začátku, věřím, že bychom mohli být na pátém šestém fleku. Do osmičky v klidu.“

Tak vysoko už to Kladno asi nedotáhne, ale poslední výsledky Rytířům zvedají sebevědomí a rozhodně se necítí na odpis. Jágr vzkazuje, že jeho tým bude o únik z barážové příčky ještě tvrdě bojovat.

„Ještě nic neskončilo, je před námi spousta zápasů. Stát se může cokoliv,“ vzkazuje Jágr konkurenci. „Důležitá je pro nás forma brankáře Bowa, ten nás drží. Je tam bojovnost, i když to není moc hezké, ale hrajeme tak, abychom vyhráli. To se mi líbí. Třeba první třetina v Hradci 4:1, oni pak měli celkem 60 střel, ale my hráli to, co bylo potřeba. Líbí se mi, že jsme našli cestu, jak vyhrát.“

Zato Litvínov ji marně hledá. „Rozhodla naše nekázeň,“ litoval kouč Vladimír Růžička faulů v Olomouci, která dvě přesily využila.