Litvínovský šéf Hynek: Opakovaná selhání? Hráči to už pocítili na penězích

Od barážové příčky vás dělí už jen bod. Budete dělat nějaké kroky, jak krizi zastavit?

Je po přestupním termínu, kádr už se nezmění. Máme teď špatné období, ale věříme, že se to zlomí, zase najedeme na vítěznou vlnu a začneme sbírat body.

Řešil jste situaci nějak ze své pozice prvního muže klubu?

To jsou interní věci, ale řeknu, že hráči to v rámci svých smluv dvakrát pocítili na penězích. Na druhou stranu si nemyslím, že to je o nějakých sankcích. Musí to jít z toho mužstva, z kabiny. Kluci si to musí ubojovat, je tam dost zkušených hráčů. Velkou rezervu vidím v přesilovkách a oslabeních, tím si letos vůbec nepomáháme.

V průběhu sezony jste vyměnili trenéra, ale ani pod Vladimírem Růžičkou se situace nezlepšila. Spíš naopak.

Viděl jsem pozitivní obrat v prvním měsíci po změně, ale pak to sklouzlo zase do starých kolejí, je to pořád nahoru dolů. Teď máme výsledkovou krizi, ale věříme, že to zlomíme. Naše mužstvo je dostatečně kvalitní a zkušené na to, aby si s tím poradilo.

Papírově přitom tým nevypadá špatně. Jste rozčarovaný, že někteří zkušení hráči neplní role, které se od nich očekávaly?

Nechci to takhle řešit přes noviny. Když někomu chci něco říct, tak si ho vezmu k sobě na pohovor. Nebudu hráče kritizovat přes média.

V čem spočívají ta selhání?

Píšete o tom každý zápas. Máme dobře rozehrané utkání, ale ztratíme vedení o dva góly. Pokaždé je to jiný scénář. Někdy je to laciný gól, jindy individuální chyba, ale i z toho se zkušené mužstvo musí oklepat a třeba v závěru ubránit jednogólové vítězství.

Je problém fyzička? Kdyby se počítaly výsledky jen do půlky zápasů, tak jste na špici.

To je spíš otázka na trenéry, od toho je tam kondiční trenér, to mi nepřísluší hodnotit.

Na střídavé starty máte zapsaného útočníka Sihvonena z Litoměřic, top střelce 1. ligy. Neplánujete, že ho využijete?

Chtěli jsme ho využít, ale Litoměřice nám ho nepustily. Je to jejich hráč, měly taky svoje problémy.

Kouč Růžička si přál, aby nadějní junioři byli v kádru áčka a mohl je postupně nasazovat do zápasů. Je to cesta do budoucna?

O tom se tady hovoří už pět let, že je potřeba generační obměna a zapracovávat mladé. Když budu mluvit za poslední dva roky, co tu působím, tak loni v nesestupové sezoně dostali příležitost Jícha, Helt nebo Válek. Letos Stehlík, Baláž či Slavík. Mají potenciál. Teď je ale situace taková, že juniorka se zachraňuje v extralize, padá hodně týmů, takže si ty kluky tolik nebereme, abychom podpořili juniorku.

Jak vás straší hrozba baráže?

Koukáme nahoru, ale i dolů. Měli jsme nějaký bodový polštář, ten jsme si prohospodařili. Ale věřím, že se to zase nastartuje.