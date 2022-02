Litvínov otočil se sousedem. Ale děláme hrozně hrubé chyby, mrzí Růžičku

„Je to jen jedno utkání, hodně zápasů jsme teď prohráli,“ zůstal nohama na zemi trenér Vladimír Růžička. Jeho Verva uťala sérii pěti porážek a bodově se dotáhla právě dvanácté Karlovy Vary. Zdolala je už potřetí v sezoně, základní část tedy skončí s lepší vzájemnou bilancí.

A útočníka Tomáše Vondráčka, kapitána hostující Energie, to štvalo: „Mohli jsme se Litvínovu utrhnout a dostat se do nějakého klidu, zase to nevyšlo. Byl to důležitý zápas. Pátá remíza za sebou, to je frustrující.“

Frustrace je často skloňované slovo i v Litvínově, který se ne a ne nastartovat k lepším časům. I v neděli to drhlo, ale nakonec Vervu vysvobodil gólový průnik důrazného Zygmunta šest minut před koncem 3. třetiny a v prodloužení zásah obránce Hrbase, který završil obrat z 2:3 na 4:3.

„My nehrajeme špatně, jen občas máme v zápasech pětiminutové výpadky, ve kterých začneme hrát tužku,“ vystihl Pawel Zygmunt, polský útočník Litvínova. „Musíme hlavně pomoct našim brankářům, vpředu každý z nás umí dát góly.“

V neděli už po 82 vteřinách Verva kapitulovala, po první třetině a druhém gólu Fleka ztrácela 0:2.

„Pořád se točíme kolem jedné věci, děláme hrozně hrubé chyby, z toho se musíme ponaučit,“ opakuje Růžička zas a znova. „V obranném pásmu jsme hodně špatní. Soupeř zajede k nám a hrozí to gólem. Ukazatel byla 1. třetina, v prvním střídání dostaneme gól do prázdné branky, to je hrozné,“ vytáčí trenéra dvojnásobných mistrů světa.

Litvínov přestřílel Energii 36:26. „Dobré je, že v poslední době dáváme góly, ofenzivní stránka je docela slušná. I když první třetinu jsme na střely vyhráli 12:5 a prohrávali jsme 0:2, to jsme byli neproduktivní,“ pozoroval Růžička. „Druhé třetiny nemíváme dobré, ale dneska naštěstí byla hodně dobrá.“

Kvůli zdravotním potížím podruhé v řadě absentovala brankářská jednička Godla. „Dává se dohromady. Jak se uzdraví, půjde do brány,“ avizuje kouč Vervy, který v sestavě vynechal trápícího se mazáka Jarůška: „Odpočívá, máme širší kádr.“ A čeká i na comeback dalšího útočníka Lukeše. „Po covidu pořád není dobrý, hrozně blbě se mu dýchá. Kondiční trenére s ním pracuje, aby se rozdýchal a mohl plnohodnotně bruslit i trénovat. Brzy bude dobrý.“

V úterý Verva míří do Olomouce, další klíčová bitva o play off. Kohouti mají jen o bod víc.