Liberecký brankář Kváča: Když někdo udělá chybu, druhý ji dokáže napravit

„Je to škoda, ale bod zvenku se počítá. Každý zápas bodujeme, takže super. Byl to parádní zápas z obou stran, spousta šancí, mělo to úžasné parametry. Pro diváky to určitě bylo dobré,“ řekl liberecký brankář Petr Kváča po těsné prohře v Pardubicích.

„Jsem na naše mužstvo hodně pyšný. Pardubice mají skvělý kádr, ale my máme v sobě týmový duch, že když někdo udělá v zápase chybu, druhý ji dokáže napravit. Na tom můžeme stavět.“

Liberečtí se museli obejít bez kapitána Bulíře, který bude kvůli zranění do konce listopadu ze hry. Během šedesáti minut se ani jednomu z týmů nepodařilo vstřelit gól. Petr Kváča v liberecké brance i Dominik Frodl v té domácí se překonávali, také byli nakonec oba vyhlášeni za nejlepší hráče utkání.

Jediné branky a s ní i rozuzlení dramatu, v němž jinak nebyla o šance nouze, se téměř devět tisíc diváků v pardubické aréně dočkalo až v čase 62:25. Radil vzal puk v levém kruhu, za nevalného zájmu libereckých hráčů si najel do výhodné pozice v mezikruží a švihem zavěsil puk za Kváču.

V úterý se Bílí Tygři po 11 dnech představí opět na vlastním ledě, přijedou Karlovy Vary.