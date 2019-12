(Ne)úplná show bez Jágra. Kometa si poradila s oslabeným Kladnem

Hala i tak zůstala napěchovaná až pod strop. „Mně je to celkem jedno, ale fanoušci by asi rádi byli, kdyby Jarda hrál,“ pravil brněnský centr Tomáš Plekanec po zápase, který Kometa vyhrála 4:1 a podruhé v sezoně Kladno porazila. Právě na jeho souboj s Jágrem lákal kladenský klub minule. „Zápasy s Jardou na ledě mají jiný náboj, lidé se na něho přijdou podívat, to je hezké. Pro nás jsou ale důležité body,“ uvedl.

Kladno ovšem nastoupilo nejen bez Jágra, ale i bez dalšího hráče první formace, Ladislava Zikmunda, prvního brankáře Denise Godly a nevyzpytatelného Slováka Martina Réwaye.

„Přesto předvedli přesně to, co jsme si ráno ukazovali. Je jedno, kdo za ně hraje, praktikují stejný styl. Je to hokej, zranění a nemoci k tomu patří,“ mínil brněnský obránce Ondřej Němec. A téma Jágr, s nímž stejně jako Plekanec odehrál velké množství zápasů v reprezentaci? „To je téma hlavně pro fanoušky. Nehrajeme proti Jágrovi, ale proti Kladnu. Všichni viděli, že se mu v pátek něco stalo, a nějak jsme to nerozebírali. Chystali jsme se na Kladno jako celek. Je to škoda pro lidi, kteří se přišli podívat,“ odtušil zkušený zadák.

Celou první třetinu to paradoxně vypadalo, jako kdyby se Kladno při absencích hráčů semklo, nebo se Kometa nemohla srovnat s tím, že proti ní stojí jiní hráči, než se čekalo.

Hosté v Brně vedli 1:0, a to gólem v oslabení. Tomáš Redlich ho dal jejich jedinou střelou na branku během prvních dvaceti minut.

„Na nás je vidět jakási křeč, není to chvílemi ono. Měli jsme tam určitou střeleckou převahu, ale je to takové utrápenější,“ komentoval první třetinu Plekanec. Nad tím, že by kladenská sestava Kometu překvapila, zakroutil hlavou. „Na to nekoukáme. Máme svých starostí dost, abychom se zlepšili a podávali stabilně takové výkony, jakých jsme schopni,“ uvedl.

Od druhé třetiny k tomuto zadání začal obraz hry směřovat. Kometa vyrovnala také v oslabení, když udeřil specialista na vybojované samostatné nájezdy Lukáš Kucsera. Ve vlastním pásmu vystihl nedorozumění dvojice kladenských hráčů, ujal se puku a únik zakončil přesnou ranou k tyči.

„Od druhé třetiny jsme odbrzdili ruční brzdu, kterou jsme měli zataženou. Kluci to rozbalili, měli jsme tlak, drželi jsme se na puku a pomohlo nám vyrovnání,“ chválil mužstvo trenér Kamil Pokorný.

Čtyři góly na čtyři způsoby

Po stránce obsazení sice show úplná nebyla, když nepřijel Jágr, z pohledu ryze sportovního toho ale Kometa nabídla dost. Čtyři góly dala ve čtyřech různých herních situacích: v oslabení, v ponechané výhodě, v přesilovce i ve hře v pěti proti pěti. Z výčtu těch nejčastějších variant chyběla jen trefa do prázdné branky při power play soupeře.

K té se ale Kladno ani nedostalo. Kometa ve třetí třetině vedení 2:1 bránila aktivně a v závěrečné pětiminutovce svůj náskok ještě zvýšila.

„Pozitivní je, že jsme se během zápasu zlepšovali. Dřív to bylo opačně, že jsme dobře začali, ale zápasy jsme prohrávali. Teď to bylo ke konci lepší,“ podotkl Plekanec.

Jeho tým zároveň protáhl sérii zápasů, v nichž využil přesilovku, už na devět. „Hráče na to máme, stejně jako různé varianty. Holíkova lajna, naše lajna. Jsme rádi, že to funguje, zbraň to určitě je,“ přitakal Plekanec. I samotné hraní přesilovek, bez ohledu na jedno vyžití, podle jeho mínění pomohlo udolat včera Kladno. Za druhou a třetí třetinu Brňané v početní převaze hráli pětkrát. „Tohle je vždy znát. Drželi jsme puk na holi, což se nám dařilo prakticky během celého zápasu, a když tým hraje s pukem, ten druhý se unaví a je to pro něho těžší,“ připomněl centr druhé brněnské formace.

Kometu nyní její fanoušci na domácím ledě skoro celý prosinec neuvidí. Po šňůře pěti duelů venku, rozdělených ještě reprezentační přestávkou, přivítá až 26. prosince doma Spartu.