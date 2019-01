Olomouc proti Kometě zase bodovala. Zranění Erata? Brno mlčí

Po rozbruslení Lukáš slyšel: Jdeš chytat! Ještě při rozbruslení si myslel, že se posadí na střídačku a bude sledovat, jak si spoluhráči na ledě brněnského mistra povedou. Jenže brankářská jednička hokejové Olomouce Branislav Konrád zničehonic odstoupil a Jan Lukáš naskočil od začátku. Byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání, kohoutům pomohl k bodu za prohru 3:4 na nájezdy. Co se Konrádovi stalo?

Měl nějaké zdravotní potíže, takže po rozbruslení jsem se dozvěděl, že jdu do brány. Zaplaťpánbůh že jsem to dochytal a že se nic vážného nestalo. To by šel do brány kdo?

Nad tím jsem nepřemýšlel. Chtěl jsem zvítězit, což se nepodařilo. Ale vzhledem k tomu, že jsme hned z počátku druhé třetiny prohrávali 1:3, bod bereme. Co se pak stalo, že jste se zvedli?

Asi jsme už neměli co ztratit, šlapali jsme do toho a hráli jednodušeji. Pak jsme to dobře zatáhli, ke konci už nebyly vyložené šance. Bod jsme si hlídali. Jaké to je být hozený do vody?

Šel jsem chytat a víc to neřešil. Nebyl čas. Spoluhráči mě jen dvakrát poplácali a šlo se na to. Ještě jsem se musel napít. Stalo se vám to už někdy?

Ne, ale v hokeji se může stát cokoli. Vůbec jste neměl tušení, že parťák není fit?

Vůbec. Ale snažím se i na rozbruslení nějakou koncentraci držet, stát se může cokoliv. Byla to běžná rozcvička, jako když nejdu do brány. Čím jste se chytil na začátku?

Michal Barinka nadvakrát dorážel, se štěstím mě to trefilo a začal jsem věřit, že by to mohlo být fajn. Ale první gól jste inkasoval po smolné teči spoluhráče Knotka.

To se stane, byla tam mela. S Brnem jste letos pokaždé bodovali. Sedí vám mistr?

Je to derby, všechny čtyři zápasy byly z obou stran bojovné a docela kvalitní. Body jsme si rozdělili 6:6. Nemáme se za co stydět. V nájezdech na vás vyzráli Kusko a Mueller. Překvapili vás?

Kometa má pět hráčů, kteří mohou jet nájezd. Docela jsem si věřil, ale oba to udělali pěkně.