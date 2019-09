S play off budu spokojený, tvrdí pardubický manažer Kverka

Teď sportovnímu úseku v Dynamu vládne Jaromír Kverka a vypadá to, že všechno dává smysl. V létě přišly velmi zvučné posily, které s celým zbytkem týmu tvrdě makaly, aby se neopakoval průšvih z loňska, klub má kam dávat mladé... To vše pod Kverkovým dozorem.

„Investovali jsme nemalé finanční prostředky do kluků, kteří v Pardubicích v minulosti hráli a nyní se vrací. Jsem spokojený, máme tu skvělé podmínky pro přípravu a trénink,“ pochvaluje si dvojnásobný československý mistr se Spartou v rozhovoru pro web HC Dynamo.

Pardubice podepsaly kontrakty s odchovanci Janem Kolářem, Robertem Kousalem, vrátil se také Radoslav Tybor a dres Dynama budou oblékat i další noví hráči. Jako poslední zatím roční smlouvu „podškrábl“ bek Sébastien Piché.

„Jde o ofenzivně laděného obránce, který má zkušenosti s extraligou, a věřím, že u nás ukáže svoje kvality a prodá je v zápasech. Do kabiny zapadl dobře, mám z něj fajn pocity,“ říká Kverka směrem k jednatřicetiletému Kanaďanovi.

Kverka má na svědomí i změny v brankovišti. Dynamo do nové sezony vstoupí s gólmanskou dvojicí Jakub Štěpánek - Ondřej Kacetl, která se však paradoxně minimálně v prvních třech kolech na střídačce nesejde kvůli Štěpánkově pětizápasové stopce ze závěru loňského ročníku KHL. Alespoň to tak v tuto chvíli vypadá, Štěpánek v únoru inzultoval rozhodčího a ze zmíněného trestu si odpykal pouze dvě utkání, tři tedy zbývají.

„Výklad přenášení trestů bohužel není úplně jasný. Oslovili jsme právníky i Český svaz ledního hokeje, ale nedostali jsme jednoznačnou odpověď. Proto jsme se rozhodli respektovat disciplinární komisi KHL,“ vysvětluje Kverka.

Kverka: Začne chytat Kacetl, nevidím v tom problém

V prvním extraligovém utkání v pátek na ledě Mladé Boleslavi (17.30) i v dalších dvou tak bude chytat Ondřej Kacetl.

„Naše brankářská dvojice je vyrovnaná, takže v tom nevidím problém,“ říká Kverka s tím, že oba gólmani by se mezi sebou jinak měli zdravě rvát o post maskovaného muže číslo jedna.

Vzhledem k tomu, kolik letos Dynamo „nasypalo“ do posílení kádru, absolutně neexistuje možnost, že by se v nadcházející sezoně měl stát malér podobný tomu loňskému, kdy Dynamo hrálo o udržení mezi elitou. I když teď by mohlo být všechno ještě horší, protože žádná baráž se hrát nebude - poslední padá rovnou.

„Budu spokojený, když se nám povede postoupit do play off. Věřím, že je to reálný cíl, protože tým je připravený dobře a určitě na něj má. Cokoliv navíc už pak bude úspěch,“ nastiňuje Kverka.

Jestli se Dynamo nakonec postará o další ostudu, nebo konečně udělá nejen všem svým příznivcům radost, to se uvidí zhruba za půl roku. Teď vše teprve začíná, poprvé se v Pardubicích na extraligu půjde v neděli 15. září na Karlovy Vary. Utkání začíná v 17.00.