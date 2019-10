Plekance ocenili, ale Vítr mu nepustili. Aby se nerozlétal, smál se Jágr

Jak by taky mohli kladenští fanoušci zapomenout, vždyť ještě před pár měsíci Tomáš Plekanec vedle Jaromíra Jágra a dalších slavil postup z první ligy do extraligy. Městu tehdy vládlo nadšení. Vděčnost neopadla ani Plekancovým odchodem do Brna.

První vzájemný extraligový střet sezony vzal kladenský klub vážně a pro brněnského útočníka připravil vzpomínkové video. „Tady jsi doma,“ připomněl jeden záběr na choreo fanoušků.

Následovala společná fotka dvou veteránů, velký aplaus... A pak konečně hokej. Do statistik se zapsal jako první Plekanec - vyloučením v první třetině. Přesilová hra Kladnu pomohla k prvnímu gólu, Jágr totiž nahrál Patriku Machačovi na gól vteřinu po Plekancově návratu na led. Z výhry 3:2 se ovšem radovala Kometa. „Zatím nejtěžší soupeř,“ uznal Jágr v rozhovoru.

Jak se vám proti Plekancovi hrálo?

Tak já spíš nastupoval proti trojici Holík, Zaťovič, Kucsera. To jsou šikovní hráči.

Před zápasem jste se trochu hecovali, bude i dohra?

Nemyslím, že šlo o velké hecování. Na Kladně jsme ho velice dobře přivítali. Tak, jak si zaslouží, protože pro nás odvedl výbornou práci. Pomohl nám dostat se do extraligy. Tím bych to zakončil.

Ani jste do něj nerýpli písní Vítr od Lucie Vondráčkové.

Protože jsme nechtěli, aby se tam rozlítal.

Opět jste byl zástupce kapitána, ale „A“ na dresu nemáte, proč?

Já ani nevěděl, že jsem asistent. Zaprvé nechci být asistent kapitána. Ani kapitán. Kdybych to věděl, řeknu, ať to dají Barymu (obránce Barinka), aby komunikoval on. Mě nebaví za rozhodčími jezdit, unavuje mě už jen ta cesta k nim. Jenže od nás tam nikdo jiný nejezdí, tak jsem rád, že dneska žádné pochybnosti nebyly (Jágr odkazoval na nedělní zápas proti Mladé Boleslavi).

Proč jste s Kometou nezvládli držet krok?

V první třetině jsme bruslili daleko více, získali jsme přesilovky, díky kterým jsme šli do vedení. Jenže oni jsou silní, zkušení, mají dobře rozdělené řady. Byl to nejtěžší zápas, co jsme tady hráli. Možná jsme už neměli síly, ale oni fakt hráli dobře.

Měli jste šanci alespoň na bod.

Přijde mi, že v Boleslavi jsme k vítězství měli blíž, přitom výsledek skončil 3:6. Tady sice jen o gól, ale oni si vítězství pohlídali. Když se podíváš na jejich sestavu, mají buď bývalé reprezentanty, nebo současné hráče z nároďáku. Vědí, co mají hrát.

Může tak potěšit, že jste s nimi hráli vyrovnaně?

Nevím, co by nás mělo těšit na prohře. Nešli jsme do zápasu s tím, že přijelo Brno. Věříme, že porazíme každého, to není problém. Jenže oni to měli pod kontrolou.

Všiml jste si 16letého obránce Stanislava Svozila?

Viděl jsem, že hraje s maskou. Byl výborný. Je vidět, že je velice dobrý bruslař. I ta nahrávka, kterou našel spoluhráče do prázdné brány... Nevěděl jsem, že mu je 16, klobouk dolu, s jakým přehledem hrál.

Za Boleslav vám dal v neděli gól 17letý bek Karel Klikorka, věkové propasti pro vás přestávají být něčím neobvyklým, že?

A budou větší a větší.

V pátek sem přijede Litvínov, váš přímý konkurent.

Každý zápas teď pro nás něco znamená. Nám začalo play off už před třemi nedělemi. Nemůžeme vypustit jediný zápas, nikdo nám nic nezaručí. O to to je zajímavější.