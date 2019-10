Káva u mámy, pak výhra. A Plekanec vyhlížel další tornádo v peněžence

„Jsem rád, že jsme vyhráli, i když náš výkon nebyl stoprocentní,“ vykládal Plekanec. „Ale bereme tři body, za to jsme rádi.“

Jak typické pro Plekance.

Netoužil stáčet řeč k sobě a pocitům, které na ledě po letním přestupu z Kladna do Brna zažíval. Až na konkrétnější dotazy se 36letý centr, jemuž v rodném městě přichystali velkolepé přivítání, trochu rozmluvil.

„Samozřejmě to bylo speciální. Udělali jsme na jaře baráž, něco jsme tady zažili, já tady vyrostl,“ líčil machr s více než tisícovkou startů v NHL.

Hovořil tiše, pokorně a bez velkolepých prohlášení.

Co všechno jste stihl při návštěvě Kladna?

Jenom jsem se stavil u mamky na chvíli, dal jsem si kafé a jel na zimák.



Všímal jste si, že zápas byl ve městě i na internetu prezentovaný hlavně jako souboj Plekanec vs. Jágr?

Vůbec ne. Bylo to dané baráží, že jsme ji zvládli a postoupili. Proti sobě jsme toho v NHL už spoustu odehráli.

Tušil jste, že vám klub před zápasem pustí poutavé sestřihy z vaší kariéry?

Věděl jsem strašně málo. Říkal mi to jeden kluk z kladenského marketingu, ale když to běželo na kostce, byli jsme v kabině. Určitě to bylo hezké, žádné negativní reakce nebyly. Ale takový je hokej. Už jsem přestupoval z Montrealu do Toronta, to se prostě děje.

Před úvodním buly vás hlasatel poslal do středového kruhu pro společnou fotku s Jaromírem Jágrem. Stihli jste si něco říct?

Ne, akorát se mě ptal, jestli budou hrát naše lajny na sebe (usměje se). Ale takový plán jsme neměli, zbytečně by to naši hru rozbilo. Spíš jsme chtěli hrát co nejdéle na čtyři lajny, což se nám povedlo.

Plekancův mač v číslech Body: 0+0

Ice time: 19:12

+/-: -1

Trestné minuty: 2

Střely: 2

Buly:13/24 (54%)



Střídačky jste si nepletl?

Ne, naštěstí ne. (usměje se)

Ale v první třetině vás na tu brněnskou Jaromír Jágr nechtěl pustit, že?

To ne. To jsem se já snažil blokovat jeho!

Jak těžké bylo dohnat dvougólovou ztrátu?

Čekali jsme, že Kladno je nepříjemný soupeř. Navíc na jejich menším ledě. První třetinu to nebylo ono. Naštěstí se nám povedlo dát gól z přesilovky, potom další po signálu na buly a pak Petr Holík krásně rozhodl. Není to proti Kladnu jednoduché. Hrají dobře, bruslí a myslím, že se potvrzuje, co se říkalo. Někdo je odepisoval, ale já věřím, že Kladno bude hrát minimálně o desítku.

Má na to?

Začátek měli slabší, protože někteří kluci extraligu nehráli a trvalo jim to. Teď je vidět, že už vědí, jak na to. A doma budou vždycky nepříjemní. Prali jsme se s velikostí hřiště. Soupeři na to nejsou zvyklí, oni ano. Hrají výborně, mají spoustu mladých rychlých bruslařů.

Když jsme u mladých. Parádní asistenci si vaší u kontaktní trefy připsal Stanislav Svozil, který má teprve šestnáct.

A hraje výborně už od přípravy. Je sebevědomý s pukem, dobře bruslí, jako obránce tvoří hru. Je to mladý kluk, má před sebou spoustu práce. Ale když mu to vydrží, roste nám skvělý obránce.

Už jste zjistil, kolik vás bude výhra stát do klubové kasy?

Nevypisoval jsem nic, ale něco na mě kluci hulákají, takže něco zaplatit musím. Už jsem toho ale zaplatil dost, nějaké tornádo v peněžence jsem už měl.

Jste aspoň rád, že máte zápas za sebou?

Snažil jsem se zůstat nad věcí, ale poprvé je to vždycky speciální.