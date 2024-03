Že je Litvínov hladový? My budeme víc, vyhlíží Ščotka z Komety čtvrtfinále

„Dívali jsme se průběžně na všechny zápasy, měli jsme je puštěné jako kulisu. Sledovali jsme Vsetín s Přerovem (čtvrtfinále první ligy) a pak hned Plzeň s Litvínovem. Víceméně všichni jsme v Brně počítali s tím, když Litvínov v sérii vedl nad Plzní 2:0, že to dotáhne a utkáme se s ním,“ pověděl Ščotka, který na severu Čech dřív působil.

Brzo se tam vrátíte jako soupeř v play off. Co tomu říkáte?

Litvínov hraje hodně ofenzivní hokej, na to se musíme připravit. Pro nás je dobře, že postoupil už o víkendu, protože víme, na koho jdeme, a můžeme se na to začít chystat. Musíme hrát náš hokej, který jsme předváděli na konci základní části, a věřím, že nás to přivede k úspěchu.

Brněnský obránce Jan Ščotka (v bílém dresu) útočí na branku Kladna.

A ubránit Ondřeje Kašeho, třetího nejproduktivnějšího hráče extraligy?

Ondra je jejich rozdílový hráč, ale nikdy to nebude jednotlivec, kdo play off rozhodne. Celkově má Litvínov velkou sílu v útoku, zdobí je to celou sezonu, dávají hodně gólů. Mají tam gólmana (Mateje Tomka) bývalého Brňáka, ten může mít extra motivaci, ale i tohle bude hodně o nás. Máme kvalitní hráče na to, abychom na něho našli recept.

Od Litvínova se čeká velký hlad po úspěchu, v předkole vyhrál první sérii play off od roku 2015 a mistrovského titulu...

Každý chce dojít co nejdál, každý chce mít na jaře sezonu co nejdelší. Jestli oni budou hladoví, tak já už teď věřím, že my jsme hladovější.

Vybavíte si něco z play off 2015? Tehdy Litvínov mimo jiné v semifinále vyřadil Kometu.

Ano, a o kolo dřív, ve čtvrtfinále, přešel přes Pardubice, za které jsem tehdy hrál já. Jestli jsem pak semifinále měl puštěné, to už ani nevím. Vybavím si, že tehdy Martin Ručinský v semifinále zachránil Litvínov na brankové čáře, to se pak opakovalo častěji v televizi, ale upřímně řečeno jsem asi hokej měl spíš jako kulisu, nevysedával jsem u zápasů.

Litvínovský vůdce Martin Ručinský (vlevo) zastoupil v klíčovém okamžiku pátého duelu s Brnem v brance gólmana Francouze.

Jste spokojený s tím, jak Kometa letos zakončila základní část a jakou formu si ponese do play off?

Spokojený člověk nemůže být nikdy, ale určitě je to lepší než náš hrůzostrašný začátek sezony. Potom jsme nějak našli svoji tvář. Rozjeli jsme se v lednu, začalo to vypadat dobře, fanoušky náš hokej bavil, nás samozřejmě taky. Vždycky jsme říkali, že nejlepší hokej nechceme hrát na začátku sezony, ale na jejím konci, a to se daří. O spokojenosti bych však mluvil, až když vyhrajeme poslední zápas. (úsměv)

V předkole byl Litvínov třetím nejvylučovanějším týmem, Kometa hrála v sezoně poměrně ukázněně. Sehraje to roli?

My se snažíme vyvarovat faulů holí nebo faulů v útočném pásmu. Můj názor je, že v play off speciální týmy, které chodí na přesilovky a oslabení, rozhodují. Věřím tomu, že fauly budou na nás a my soupeře z přesilovek uštkneme.

Na přesilovky chodíte v této sezoně pravidelně, přitom jste si na ně dřív prý nevěřil. Co je jinak?

Už jsem tu otázku dostal vícekrát, takže ji chápu. (úsměv) Myslím si ale, že se nezměnilo nic. Ne že bych na přesilovky vyloženě nechtěl chodit, ale bylo to tak, že vždycky byli jiní hráči, kteří dostávali důvěru. Letos nám speciální formace i se mnou šlape dobře a kluci v lajně přispěli k tomu, že sbírám body. Rozdíl je tedy v tom, že dostávám víc prostoru, zaplaťpánbůh se daří a snad to tak i vydrží.

Přál jste parťákovi Danielu Gazdovi, aby v základní části překonal rekord v počtu gólů obránce?

Všichni jsme mu to přáli, nejen já. Je škoda, že to nedotáhl. I jeho sedmnáct gólů je parádní počin, klobouk dolů. Jeden gól mu chyběl.

Je to jen zdání, nebo jste ho v posledních kolech přihrávkami ani tolik nehledali?

V závěru sezony už se hráči, kteří umí udeřit, hlídají daleko víc. Dan má střelu výbornou, když se do ní opře, vždycky je to nebezpečné. Týmy se na to připravily a bylo znát, že zavíraly cesty, kudy se Danovi dalo přihrát. Tak jsme to hráli přes jiné hráče. Když si soupeř dal do cesty k Danovi hokejku, tak si člověk rozmyslí, jestli to tudy bude zkoušet, nebo se rozhodne jinak.

V klíčové přesilovce v posledním zápase základní části proti Třinci to na sebe vzal Steve Moses, vyrovnal zápas na 2:2 a poslal Kometu do čtvrtfinále. Potvrdíte zvěst, že má Moses takovou střelu, jaká se málokde vidí?

Za mě je Steve excelentní střelec, navíc umí dát gól v důležité chvíli. To je k nezaplacení, když to hráč umí vzít na sebe, pokud o něco jde, a ze zdánlivě nemožné situace to takhle trefí. Klobouk dolů před ním.

Steve Moses (vlevo) a Lukáš Cingel se radují z gólu proti Třinci.

Sází takhle puky k tyčkám i na tréninku?

Daleko víc než já. (směje se) Souhlasím s tím, že jeho střela je jedna z nejpřesnějších. I když mu to nevyjde, klidně třikrát, nachystá si to počtvrté a promění. To se mi na něm líbí.

Sledoval jste při tomto utkání s Třincem i zápas Litvínova, který s Kometou na dálku bojoval o 4. místo a průběžně vedl v Olomouci?

Věděl jsem jenom to, že když my prohrajeme a Litvínov vyhraje, bude ve čtyřce on a my skončíme pátí nebo šestí. Při zápase jsem si řekl jen tolik, že musíme vyhrát, abychom kalkulace nemuseli vůbec řešit. Popravdě jsem měl trochu bobky, když nám dal Třinec gól a bylo to 1:2. Pak ukázal svoji sílu Steve a vrátil nás zpátky gólem na 2:2. Nevěděl jsem žádný další výsledek, až když moderátor zápasu oznámil, že jsme ve čtvrtfinále, tak se mi trochu ulevilo a měl jsem ohromnou radost. Splnili jsme si ten dílčí cíl, který jsme si dali před sezonou, a teď máme před sebou ten největší.