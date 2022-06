Ščotka o Kometě: Na papíře tým vypadá dobře, doufám v nejvyšší místa

Prý na její nabídku kývl hned, jak si ji vyslechl. „Je to ambiciózní klub, chce hrát v nejvyšších patrech tabulky, to se mi líbilo. Tak jsem se rozhodl pro návrat,“ vysvětloval šestadvacetiletý zadák poté, co tento týden s Kometou poprvé trénoval. „Je to sice jen začátek, nechci to přeceňovat, ale zatím se mi tady strašně moc líbí,“ neskrývá.

Proč jste se vůbec v Jyväskylä rozhodl skončit?

V klubu se vyměnilo celé vedení, komplet realizační tým. Necítil jsem takovou důvěru, jakou jsem tam měl minulý rok, což byl první signál. Do toho přišlo Brno s tím, že by mělo velký zájem. Takhle se to sešlo.

Důvěru jste necítil na základě pohovorů, nebo jste její pokles vytušil jinak?

Právě že jsem se s nikým nebavil. Jen s manažerem Jyväskylä, a to už bylo ve fázi, kdy jsem chtěl i já odejít. Čímž nechci říct, že bych na zahraničí zanevřel, byla to super škola, a kdyby přišla zase nějaká zajímavá možnost, tak bych do ciziny šel. Teď jsem ale v Brně a budu se soustředit na Kometu.

Tušíte, jestli v Jyväskylä zavládlo rozčarování, že se s nimi loučí hráč, kterého loni udělali kapitánem a něco si od něho slibovali?

Musím říct, že jednání vedl hlavně agent David Hamal, já jsem do toho až tolik neviděl. Těžko říct. Mám zprávy takové, že jednání nebyla ve zlém duchu, že Finové ničemu nebránili ani nedělali naschvály. Co mi agent řekl, tak byli docela v klidu díky tomu, že za mě Brno zaplatilo, takže se jim investice víceméně vrátila. Aspoň finančně na mně netratili. Nic špatného prý neříkali.

Kdy jste se pak domluvil s Kometou?

Všechno přišlo až po mistrovství světa. Tam se to vůbec neřešilo, ani nebyl čas. Zápasy jdou tak rychle po sobě, že nejsou myšlenky na nic jiného.

Není extraliga ve vašem věku krokem zpět?

Neberu to tak, má svoji kvalitu. Ještě při současné situaci ve světě, kdy se vrací hráči z KHL, budou ligy ve Finsku, Švédsku nebo u nás na stejné úrovni. Vezměte si, že Hradec Králové byl dva roky zpátky ve finále Ligy mistrů. Možná se napříč Evropou hraje hokej jiným stylem, ale kvalita bude podobná.

V KHL je teď prý místa dost, o téhle variantě jste neuvažoval?

Je to tak, že tam místa jsou, taky mám tu informaci, ale u mě to nepřipadalo v úvahu. Tohle není pro mě.

Vadí vám, že pro jiné hráče ano, a odcházejí tam?

Nechci soudit, je to každého věc a každý má právo na názor. Já jim nebudu vyčítat, že tam jdou, pokud se chtějí zabezpečit. Hokej se hraje krátkou dobu. Já bych teď do Ruska nešel, ale nejsem v pozici, abych to jiným zazlíval.

Jaký pro vás byl první trénink s Kometou?

Seznamovací, šlo to narychlo. Za den to člověk nestihne všechno projít, podívat se. Potrénovali jsme, ale dělal jsem si svoje věci, taková byla dohoda s kondičním trenérem. Kluci v Brně jsou v jiné fázi přípravy, končila jim letní, my z mistrovství světa najíždíme později.

Bylo i takové malé rande bronzových medailistů z mistrovství světa? S Tomášem Kundrátkem jste na šampionátu hrál v jedné lajně a možná vás to čeká zase.

Určitě bylo hezké se setkat a je super, že jsme v jednom týmu. Říkali jsme si mezi sebou, jestli si máme do Brna vzít medaile. Beztak se s tou plackou člověk pořád někde toulá.

Stačil jste brněnským prostředím načichnout už v reprezentaci, kde měla Kometa početné zastoupení i v realizačním týmu?

Asi ne, to až tady, až začne sezona.

Potěšilo vás áčko pro asistenta kapitána na MS?

Samozřejmě, to je obrovská čest. Vůbec jsem s tím nepočítal. Moc jsem si to užíval, mám vzpomínku na celý život.

Rýsuje se v Brně podobná síla jako před šesti lety, když se tam během jednoho léta sešla parta kolem Martina Erata?

Doufejme, že by to mohlo být něco podobného! Nechci předbíhat, ale na papíře vypadá tým zajímavě, dobře. Ještě si musí všechno sednout. Není to o jednotlivcích. Máme super hráče a výborné lídry jako Zaťoviče nebo Kundrátka, tihle kluci si to umí vzít pod sebe. Když potáhneme za jeden provaz, tak doufám v nejvyšší místa.

Mimochodem jste dalším bekem ze Vsetína, který se ze zahraniční štace vrací domů a jde do Komety. Sledoval jste, jak si v Brně vedl váš předchůdce Ondřej Němec?

Určitě jsem to sledoval. Ondra byl mistrem světa, to já nejsem. Kéž bych měl kariéru jako on. Těžko říct, jestli na něho budu navazovat. Zatím se hlavně těším, až to začne.

Současného majitele Komety Libora Zábranského jste jako kluk za Vsetín hrát viděl?

Pokud ano, tak si to nepamatuji. Taťka mi hned říkal, že byl pan Zábranský ve Vsetíně, tak jsem si to vyhledal na internetu. Bylo to mezi lety 1998 až 2000, to jsem byl hodně malý.

Dorazíte do extraligy jako jiný hráč, než jaký jste byl, když jste ji opouštěl?

Asi mám jiné bruslení, doufám, že lepší. Ve Finsku je na něj kladený důraz, člověk tam přece jen trochu zrychlí. Není to možná tak šikovná soutěž, tak technicky vybavená, ale o to víc se tam lítá.

Jakým stylem hrála Jyväskylä?

Sebevědomý hokej. Dovolili jsme si při hře s pukem, to se mi líbilo. Kolikrát nám to sice prohrálo zápas, ale tím, že se ve Finsku nesestupuje, tak to berou jinak. Většina týmů se tam s pukem ráda pomazlí. Člověk na sobě nemá takový tlak.

Jste díky tomu sebevědomější?

Asi ano. Vždycky jsem si říkal, že mě nejvíc baví, když mám puk, když tvořím hru. Koho ale ne...