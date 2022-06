Kometa přichází o dalšího klíčového hráče, Krištof míří do Vladivostoku

Velká část zahraničních hokejistů se z KHL buď už vyvázala, nebo se o to alespoň pokouší. Opačnou cestou jde Michal Krištof, žádaný Slovák z brněnské Komety. Nabídka z Vladivostoku je pro něho natolik lákavá, že se rozhodl vyvázat ze smlouvy v Brně.

„Nemůžu o tom ještě mluvit. Potom, až to bude všechno vyřešené, se o tom můžeme pobavit. Právě odlétám na dovolenou, zavolejte za pár dnů,“ řekl k tomu Krištof.

Podle informací iDNES.cz je rozhodnutý využít klauzule ve smlouvě, která mu ukončení kontraktu umožňuje. Do konce června má možnost za předem daných podmínek kontrakt pro příští sezonu zrušit.

Pro Kometu je to problém. Zdálo se totiž, že Krištof na její soupisce zůstane. Mluvilo se sice o tom, že ho chce finské Oulu, téma bylo však na stole hlavně během mistrovství světa ve Finsku. Slovákům se tam dařilo a Krištof byl jejich oporou. Do Oulu nicméně nezamířil.

Vladivostok tedy musel předložit ještě lákavější nabídku. Pokud se Krištof v Brně vyplatí, čemuž by nic nemělo stát v cestě, je jeho.

Nebyl by jediným Slovákem, který se rozhodl KHL vzdor současné situaci hrát. V Novosibirsku prodloužil slovenský bek Michal Čajkovský, do Omsku přichází z New Jersey jeho krajan Christián Jaroš. „Slováci se zdají být nejvěrnější,“ glosoval to server championat.com, který na soupiskách týmů KHL v minulých dnech napočítal 16 cizinců.

Právě ve Vladivostoku také nadále je český zadák Libor Šulák. Ruský klub ho po olympiádě „zapůjčil“ do švédského Örebrö, ale dál s ním počítá. „Má smlouvu, kterou podepisoval před konfliktem. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl pro MF DNES Šulákův agent Marek Vorel. „Řeší se to.“