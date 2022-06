Mueller o Kometě: Jsem v šoku, nechtěl jsem odejít. Její zájem ale vyprchal

Ještě před koncem minulé sezony ho vábily Pardubice, na poslední chvíli mu přistála nabídka z KHL. K Dynamu se ale Peter Mueller (34) přiklonit nechtěl, protože počítal s pokračováním své čtyřleté anabáze v Brně, a Rusko v jeho očích nepřipadá v úvahu.

Relativně krátké období po mistrovství světa mu vyhlídky převrátilo naruby.

„Do podrobností nechci zabíhat, ale nikdy jsem neplánoval hrát v jiném českém týmu než v Brně. Takže jestli jsem překvapený, že to dopadlo jinak? Ano, jsem,“ píše Mueller v jedné z odpovědí na otázky iDNES.cz, zaslané přes oceán. Také děkuje fanouškům Komety a v angličtině o nich píše jako o FANS, tedy velkými písmeny.

Poděkování od Libora Zábranského Majitel Komety Brno se k odchodu Petera Muellera vyjádřil v rozhovoru pro klubový web. Zažili jsme spolu nádherné zápasy, měl jsem čest ho vést na střídačce. Dokázal vyhrát nejen naše bodování, ale i bodování celé extraligy. Bohužel jsme všichni měli za cíl být úspěšnější v play-off, což se nepovedlo. Ale takový je hokej, to se nedá nic dělat. Peterovi je potřeba složit poklonu za jeho přístup, za jeho výkony a hráčské kvality. Rádi bychom mu popřáli mnoho štěstí a zároveň přejeme celé jeho rodině pevné zdraví. Jeho rozhodnutí odejít do Vítkovic naprosto respektuju, já ho jako bývalý hokejista chápu. Odvedl tady velký kus práce a za to mu je třeba poděkovat. Po mém návratu jsme si psali sms zprávy, budu si s ním ještě dnes volat. Rád Petera uvidím, uslyším, teď k tomu nebyl čas.

Reakce nejproduktivnějšího extraligového cizince uplynulé sezony zprostředkoval jeho agent Tomáš Krejčí z agentury Unlimited Sports Management, který má také prostor k vyjádření.

Fanoušci kolem extraligy jsou v šoku. A vy? Kdy jste začal přemýšlet o tom, že další dva roky v Kometě nepřidáte?

Všechno se to odehrálo velice rychle, a věřím, že jsme v šoku všichni. Opravdu jsem si myslel, že zůstanu v Brně. Bohužel komunikace ze strany Komety směrem ke mně ustala. Pochopil jsem, že se mnou Kometa nemá žádné plány.

Tomáš Krejčí: Nabídku z Brna jsme dostali ještě před začátkem předkola play off, a skutečně zněla na dva roky, což byla Peterova priorita. Na tuto nabídku jsme reagovali. K dalšímu jednání mělo dojít po mistrovství světa, což Peter ctil. Bohužel pak už k obnovení kontaktu s Brnem nedošlo.

Měl jste signály, že Kometa ztrácí o vaše služby zájem?

Pochopil jsem, že se něco děje, hned když Kometa začala podepisovat hráče pro příští sezonu. Taky pokusy spojit se s Brnem a nastartovat komunikaci byly komplikované – nedělo se nic. To bylo hodně vypovídající. Je mi líto, že to tak musím říct, ale myslím si, že ve skutečnosti to ze strany Komety zájem o podepsání další smlouvy nebyl.

Tomáš Krejčí: Osobně si myslím, že nový brněnský trenér Martin Pešout bude hodně věřit Jakubu Flekovi, kterého si s sebou přivedl z Karlových Varů. Pohled na to, jak Kometa staví varianty pro svoje první dva útoky, dával tušit, že Peter může v jejích plánech zůstat přebytečný. A on chtěl mít smlouvu vyřešenou, aby věděl, kde bude hrát.

Často to přitom v minulých letech vypadalo, že víc než k odchodu z Brna směřujete k tomu, že v Kometě dohrajete kariéru…

Ano, s tím souhlasím. Není tajemstvím, jak jsem prožíval vztah k Brnu, k úžasným fanouškům Komety a celkově k lidem v Brně. Já a moje rodina jsme považovali Brno a jižní Moravu za náš domov.

Zvažoval jste jiné nabídky z Evropy, potažmo z extraligy?

Ano, jiné nabídky jsme měli, ale nikde by do sebe všechno nezapadlo tak, jak je potřeba. A musím říct, že jsem už nechtěl znovu začínat v jiné soutěži v jiné zemi.

Co vás zaujalo na Vítkovicích?

Rád bych jim poděkoval za důvěru, kterou do mne vkládají. Očekávám, že ve Vítkovicích budu v podobné pozici jako v Kometě. Poté, co jsem vzal do úvahy, že chtějí vyhrávat a udělat krok dopředu a správným směrem, jsem zjistil, že jejich plány jsou pro mě skvělé.

Tomáš Krejčí: Vítkovice předložily nabídku pro Petera po mistrovství světa. Peter postupně mluvil s trenérem Milošem Holaněm, se sportovním vedením klubu i s jeho majitelem panem Pavlíkem. Vzal si čas na rozmyšlenou a v pondělí došlo k dohodě.

Bude vám něco z Brna chybět?

Všechno! Budu se opakovat, ale není tajemstvím, jak jsem si Brno zamiloval. Zároveň však chci pokračovat v kariéře a hrát tak dlouho, jak jen to bude možné. Chci, aby FANOUŠCI v Brně věděli, že jim ze srdce děkuji. Děkuji, že jste mě přijali a brali jste mě jako člena vlastní rodiny. Fanoušci Komety a lidé v Brně nemají ani představu, co to pro mě a pro moje blízké znamenalo.