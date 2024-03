Gól snad dám, hlavní je teď čtyřka a úspěch v play off, hlásí Zaťovič

Nedělní poslední zápas hokejistů Komety v základní části extraligy může končit i takhle: brněnský tým doma s Třincem hájí při power play soupeře jak vedení v zápase, tak bodový zisk, který ho udrží na 4. místě a zajistí mu přímý postup do čtvrtfinále. Jeho obránce Daniel Gazda, který dal v pátek v Liberci svůj 18. gól v sezoně a další trefou by překonal rekord nejvyšší soutěže v počtu gólů obránce, získává puk ve vlastním pásmu. Podívá se na opuštěnou třineckou branku na opačné straně hřiště.

Pokusí se ji z dálky trefit, aby rekord pokořil, i když tím bude riskovat zakázané uvolnění? Nebo puk jen dloubne ven z pásma, čímž ušetří čas a přiblíží tým k výhodnému umístění?

„Danovi bych rekord přál. Skórovat může i z přesilovek, na které pravidelně chodí. Ale je jasné, že umístění v tabulce dostane přednost. Určitě nebude na ledě pořád jenom proto, aby zavěsil, a při power play taky asi raději upřednostní jistotu,“ uvažuje nad případnými dilematy mezi kolektivním a individuálním profitem Jaromír Meixner, bývalý výborný obránce Komety.

A to ještě kapitán Martin Zaťovič sahá po vstupu do Klubu hokejových střelců, k němuž mu chybí jeden gól. MF DNES mapuje brněnské vyhlídky na dobytí všech tří těchto met.

Boj o čtvrté místo

Pozici mezi kvartetem nejlepších mohla mít Kometa už téměř jistou, kdyby doma nevybouchla s posledním Kladnem nebo neprohrála dvakrát za sebou bez vstřeleného gólu ve Vítkovicích. „Tyhle porážky to šíleně zkomplikovaly. V Ostravě navíc Kometě chybělo to zaujetí, co měla v jiných utkáních, ta vůle dotlačit puk do sítě. Teď je v pozici, kdy ji můžou ostatní v tabulce přeskočit. Taky ale může urvat šest bodů a mít klid,“ přemítá Meixner.

Někdejší brněnský útočník Libor Havlíček se spíš kloní k druhé variantě. „Vnitřně je mančaft silný, dokáže se semknout a zabojovat. Selže s Kladnem, pak vyhraje na Spartě. Kometa je silnější než loni, je to mančaft do první čtyřky a já věřím, že to potvrdí. Pokud si mám tipnout, rozhodne se až v neděli v posledním kole, kluci to urvou a pak v play off sehrají výraznou roli,“ prorokuje Kometě její bývalý hráč.

Zaťovič se dušuje, že o čtvrté místo osazenstvu brněnské kabiny jde. Hrát hned za tři dny předkolo, nebo si odpočinout a nachystat se na čtvrtfinále? Hecíř s číslem 26 má jasno: „Uděláme pro čtyřku maximum.“

Gazdův střelecký rekord

Dosavadní osobní maximum v podobě 12 gólů za sezonu vyrovnal Gazda na začátku ledna. Teď je na sedmnácti trefách a stíhá absolutní rekord v podání Bradyho Austina, který ho v sezoně 2019/20 v dresu Kladna vytvořil osmnácti zásahy.

„Přesilovky máme postavené na něho. Když mu to soupeř dovolí, tak Dan nemá nic jiného za úkol než střílet a zkusit dát gól. Je v jeho silách rekord překonat. Doufám, že ty dva góly do neděle vstřelí, a my ostatní mu v tom musíme pomoct,“ plánuje Zaťovič.

Brněnský obránce Daniel Gazda

Jsou ale poslední dvě kola dlouhodobé části, zvlášť pokud se v nich hraje o bonus v podobě odpočinku, vhodným časem na nahánění rekordů? Meixner se domnívá, že sice ne, ale zároveň to Gazdu nemusí zase tak moc handicapovat.

„V sestavě Komety na přesilovku stabilně je, takže není důvod, aby na ni nechodil i v pátek v Liberci a v neděli doma s Třincem. Víc času v početní převaze kvůli rekordu nedostane, může mu ale bohatě stačit ten, který dostává běžně,“ kalkuluje pětinásobný mistr ligy.

Gazdova palba mu imponuje. „Je to střelec par excellence. Hraje podobně jako kdysi já, s tím, že já jsem měl ‚toulavé boty‘ a místa jsem měnil. On to tam sype ze své pozice na levém kruhu. Provázela ho pověst, že jak je výborný do útoku, tak má mezery v obraně, ale nevšímám si, že by nějak hořel,“ dodává Meixner.

Zaťovičův 250. gól

Devětatřicetiletý „kápo“ Zaťovič mohl do Klubu střelců (počítají se góly v extralize a v reprezentaci) vstoupit v minulém domácím duelu proti Plzni, v němž si nachystal zakončení do poloprázdné branky. Puk do ní však nedostal.

„Mně osobně na střídačce víc blesklo hlavou, že to byla pěkná akce, než abych si říkal, že to mohl být 250. gól. Pravda je, že sežrat mi to dávají ostatní. Že když je prázdná brána, tak to musím dát,“ líčí Zaťovič. Co on na to? „Na statistiky fakt moc nejsem. Vím, že 250 je obrovské číslo, hodně lidí mi o něm říká. Dřív nebo později to snad přijde, ale já teď potřebuju udržet čtvrté místo a udělat úspěch v play off,“ svěřuje se hokejový vytrvalec. Čísla mu dávají za pravdu, za leden a únor má sedm zářezů a k metě se blíží.

Letošní sezona Zaťoviče zastihla v daleko lepší formě než ta minulá, zase je pro Kometu platný. „Skoro každý hráč má výkyvy, i Zaťa. Kvalita jeho hry šla letos nahoru. Nejvíc si na něm cením jeho celoplošného hokeje, dopředu i dozadu. Hraje týmově, obětavě. Není pochyb, že na to pořád má,“ chválí Havlíček.