Bude to zkouška hokeje v play off, tuší liberecký Hrenák před duelem proti Kometě

Úterní výhrou 5:2 v Olomouci si hokejisté Liberce udrželi reálnou šanci na posun do vedoucí čtyřky extraligové tabulky, a tím i na přímý postup do čtvrtfinále play off. O všem rozhodnou poslední dva zápasy základní části.