Zastaví Pardubice rozjetého Filippiho? Liberec na lídra extraligy umí

Pro Severočechy vyzněla úspěšněji první dvě utkání s Pardubicemi, když je v říjnu doma porazili 4:3 po nájezdech a v listopadu 3:2 venku. Až zkraje ledna se Dynamo Liberci za tyto výsledky částečně revanšovalo svým vítězstvím 4:1 v enteria areně. Zbývá tedy odehrát čtvrtý souboj — stane se tak v neděli od 17 hodin opět v domovské hale pardubického celku.

„Bude to náročný zápas, jako ostatně každý. Liberci se poslední dvě kola vydařila, ale my teď taky máme dvě vítězství za sebou v kapse,“ připomněl Peter Čerešňák, slovenská opora Dynama, který se drží na třetí příčce produktivity obránců za českými reprezentanty Ticháčkem a Zámorským. „Chceme uspět, musíme se na to připravit a podat co nejlepší výkon,“ pokračoval zadák.

Mladoboleslavský útočník Jan Půček vede puk před Peterem Čerešňákem z Pardubic.

Dynamo po zaváháních se Spartou (1:3) a v Olomouci (1:2) a po soutěžní pauze během Švédských hokejových her znovu nabralo obrátky v Plzni (3:1) a s Vítkovicemi (5:3), třebaže ve druhém případě zbytečně prošustrovalo dokonce čtyřgólové vedení.

Bílí Tygři pak po předchozích třech porážkách v extralize rozdrtili Litvínov (6:2) a venku poslední Kladno (7:2), což dokonale ilustruje jejich současný střelecký apetit. Mimochodem, liberecký centr Tomáš Filippi, před pátečními dohrávkami 45. kola vedoucí muž kanadského bodování, si do něj za tahle dvě kola připsal těžko uvěřitelných jedenáct bodů za pět gólů a šest asistencí (1+4 a 4+2). To se zkrátka nevidí a nejspíš se dost divil i třinecký Martin Růžička, kolem nějž se díky tomu Filippi prohnal.

„Na videu se na něj určitě podíváme, ale Liberec není jen o Filippim. V kádru má kupu dalších šikovných hráčů, kteří umějí ohrozit soupeřovu bránu,“ poznamenal k tomu Čerešňák.

To je určitě pravda; hodně vysoko ve statistikách figurují i další útočníci Tygrů Adam Najman, Jakub Rychlovský nebo Oscar Flynn.

Pardubice, jimž scházejí zranění „zabijáci“ z první lajny Sedlák s Kautem, v poslední době střelecky táhnou především Tomáš Vondráček a Adam Musil (dvě trefy proti Plzni, resp. Vítkovicím).