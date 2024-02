Rozhodly hloupé fauly, mrzelo Hrabíka. Na dotáhnutí Pardubic sparťané nemyslí

Statisticky se možná po minulé povedené sezoně viděl výš, vždyť ho také vynesla až do reprezentace. Ročník se snaží po lednovém přestupu zvrátit k lepšímu ve Spartě.

A to se mu i přes porážku proti Kometě daří, v prvních pěti zápasech posbíral už čtyři body za dva góly a stejný počet asistencí. „Zatím jsem spokojený velmi, byť je to změna po všech stránkách,“ prohodil Hrabík.

Důkazem je i dnešní zápas, kdy jste dali jako formace dvě branky.

Kdybychom zápas vyhráli, tak by se mi to hodnotilo lépe. Ale s Davidem (Vitouchem) i se Zackem (Kassianem) si extrémně vyhovíme, hraje se mi s nimi super. Dneska jsme dvakrát skórovali my, příště to můžou být zase jiní kluci. Ale za góly jsme samozřejmě rádi, týmu jsme tím pomohli.

Kromě vás se prosadili ještě Forman a Krejčík, další netradiční střelec.

Když se síla rozloží do všech čtyř lajn, tak to tým trenérovi zjednoduší. Nemusí nad formacemi tolik přemýšlet a jenom je rotuje. Hlavně že góly dáváme, díky nim jsme se vrátili do zápasu.

Prohrávali jste 0:2, pak jste snížili. Co jste si během první přestávky řekli v kabině?

Abychom zůstali trpěliví, pokračovali v hře u nich v pásmu. Odehráli jsme pak skvělou druhou třetinu, bohužel štěstí se nakonec přiklonilo na druhou stranu.

Ve třetí třetině už jste tolik nedominovali. Hrála roli únava?

To si nemyslím, musíme být také chytří, nemůžeme pořád jen tlačit. Víme, jak soupeř hraje, nechtěli jsme jen bezhlavě útočit. Myslím si, že jsme i třetí třetinu odehráli solidně.

Na čtyři góly jste potřebovali 43 ran, Brno jich mělo jen dvacet.

Osobně nepamatuju zápas, kdy jsme měli tolik střel. Ale je to správně, musíme více chodit do branky, překážet brankářovi a být důraznější, protože puky do těchto prostorů chodí.

Co rozhodlo o tom, že berete pouze bod?

Hloupé fauly, které jsme udělali. Těch se musíme vyvarovat. Ale nebral bych je jako velké individuální chyby, člověk se zkrátka snaží zahrát souboj.

Dnešní prohrou se vám opět o něco vzdálila naděje na ovládnutí základní části. Myslíte si ještě na první místo?

Upřímně osobně na tabulku už moc nekoukám. V kabině to neřešíme, ale jsme si té šance samozřejmě vědomi. Chceme vyhrát každý zápas a bylo by super, kdyby se to povedlo. Ale že bychom se na to soustředili, to ne.