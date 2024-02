Thriller nového marketingového šéfa Sparty: Teď není cool být politik

„Dlouhé roky jsem nepociťoval, že politika je toxické prostředí. Potkal jsem v ní většinu lidí, kteří ji dělají s dobrým úmyslem. Ale v Česku teď asi není cool být v politice,“ tvrdí devětatřicetiletý Dinda, ve sportovním marketingu uznávaný expert.

Ulevilo se vám, když přišel verdikt o zrušení trestního stíhání?

Popravdě nevím. Já jsem podal stížnost proti zahájení trestního stíhání, kterou státní zástupce uznal jako oprávněnou. Jsem přesvědčený, že jsem nikdy neudělal nic z toho, co se tam psalo, co se někdo domníval nebo si vyložil tak, že mu to do příběhu zapadalo. Úleva to do jisté míry je pro moje okolí, tyhle věci se nikdy netýkají jen vás samotného.

O co přesně v případu šlo?

Policie prověřovala moje hlasování v roli tehdy opozičního zastupitele u žádosti o sportovní dotace, které podávají jednotlivé sportovní oddíly. Včetně hokejového klubu, pro který jsem předtím pracoval.