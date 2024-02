Sami jsme se bodli do zad, láteřil Barinka. Na gólmany to svést nejde

Jak si to vysvětlujete?

Sami jsme se bodli do zad. Tohle se nám nesmí stávat. Už minule to tak bylo v Pardubicích (0:2 v 7. minutě – pozn. red.), teď jsme to zopakovali. Musíme se soustředit na příští zápas, tohle se prostě nesmí opakovat.

Co jste si řekli před druhou částí? Tu jste vyhráli 3:1.

Snažili jsme se hodit to za hlavu, nakopnout tým. Povedlo se, srovnali jsme na 4:4. Bylo to otevřené, bohužel jsme to nedokázali obrátit v náš prospěch. Když doma vstřelíme pět gólů, měli bychom z toho vytěžit aspoň nějaké body.

Rozhodly přesilovky? Hráli jste v nich devět minut, dali jeden gól. Hosté obě nabídnuté výhody využili.

Může být. My měli i ve třetí třetině delší přesilovku a nic, oni jednu využili, Sice to bylo pořád hratelné, ale už jsme to nezvládli.

S Třincem jste dostali šest gólů, v Pardubicích pět, teď sedm. Co je špatně?

Na gólmany to svést nelze, oba nám hodně pomáhají. Musíme se soustředit sami na sebe, pracovat od detailu, držet svoje box outy, dostávat puky ven z pásma. Tam to všechno začíná.