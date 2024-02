Sedlák je mašina, pozvedne vás, chválí Hyka pardubického parťáka

„Lukáš vždycky ví, kde má být, a trefil to skvěle. Já ho ani neviděl, ale podvědomě jsem prostě věděl, kam přijede, tak jsem mu to tam hodil,“ popsal Hyka moment z osmé minuty nedělního zápasu hokejistů Dynama s Libercem, kdy od mantinelu zpoza brankové čáry vybídl najíždějícího Sedláka ke gólu na 2:1.

Pardubický kapitán se vrátil do hry téměř po měsíci, vynechal šest utkání, ale okamžitě udělal rozdíl. Vyhrával klíčová vhazování, z jednoho z nich dal například gól obránce Ondřej Vála, nebo když náhodou Liberec začal jen trochu vzdorovat, vzal Sedlák svoji lajnu na led a ve vteřině převrátil obraz hry.

„Je to mašina. U hráče jeho kalibru je jedno, jestli vynechá jeden zápas, nebo měsíc. Tyhle věci se nezapomínají. Nejde jen o jeho hru v lajně, ale pozvedne vás ve všech situacích. Je nepříjemný v oslabení, dobře si hledá prostor na přesilovce... Je dobře, že je zpátky,“ chválil kamaráda Hyka.

Ten proti Liberci zaznamenal asistence celkem dvě. Kromě Sedláka nahrával také na jeden ze dvou gólů Roberta Říčky, Pardubice nakonec Liberec rozstřílely 7:1. O předchozích kvalitních výkonech Tygrů proti Dynamu tentokrát nemohla být řeč.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák (23) posílá puk v pádu na branku litvínovského gólmana Mateje Tomka.

„Věděli jsme, že nás Liberec letos trápil, ale prostě jsme na něj vletěli a nedali mu nic. Ani na chvíli jsme nepřestali hrát, což bylo důležité. Všechny lajny daly gól, nikdo se za stavu 5:1 nezbláznil jako třeba proti Vítkovicím (5:3),“ těšilo Hyku.

Dynamo načalo další vítěznou sérii a má již na kontě tři úspěchy v řadě. Čekají ho navíc další dva domácí zápasy v řadě – ve středu proti Karlovým Varům a v pátek derby s Hradcem (vždy od 18 hodin), takže chuť je velká. Nehledě na to, že ve hře je i zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části, o který Pardubice bojují se Spartou.

„Řekli jsme si, že už to je jako play off. Máme sérii domácích zápasů, ve kterých je potřeba mít skvělé nástupy a ukázat, že jsme doma silní. To bude na jaře velmi důležité. A Prezident? Proč ho taky nezískat, když už je na dosah,“ řekl Hyka.